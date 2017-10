HLV Prandelli: Tuyển Ý sẵn sàng rút lui khỏi Euro 2012!

(TNO) HLV trưởng Cesare Prandelli chia sẻ rằng tuyển Ý không xứng đáng có mặt ở Euro 2012, sau hàng loạt scandal về dàn xếp tỷ số và bán độ đang làm rúng động nền bóng đá đất nước hình chiếc ủng.

HLV trưởng tuyển Ý Cesare Prandelli tại buổi họp báo ở Zurich - Ảnh: AFP

Trong tuần này đã có tổng cộng 19 nghi can bị cảnh sát bắt giữ vì liên can đến vụ dàn xếp tỷ số và bán độ. Trong đó, ông Prandelli cảm thấy hối tiếc khi phải loại hậu vệ Domenico Criscito ra khỏi đội tuyển quốc gia, cũng vì lý do trên.

Bên cạnh đó, một nhân vật tên tuổi khác, thủ môn Gianluigi Buffon cũng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát sau khi bị phanh phui những tài khoản mờ ám trong ngân hàng.

"Nếu ai đó cho rằng chúng tôi không xứng đáng có mặt ở Euro 2012 là tốt cho bóng đá thì tôi sẽ ủng hộ. Đối với tôi, không vấn đề gì cả. Vẫn còn những điều theo tôi còn quan trọng hơn. Tôi chỉ muốn nói về bóng đá, nhưng những gì đang xảy ra hiện tại buộc chúng ta phải làm những điều khác nữa", HLV Prandelli phát biểu tại Zurich (Thụy Sỹ), nơi tuyển Ý sắp có trận giao hữu với tuyển Nga, theo Reuters.

Cựu HLV của CLB Fiorentina nói tiếp: “Chúng tôi tiếp tục bảo lưu quan điểm các cầu thủ có liên quan đến cuộc điều tra sẽ không nằm trong thành phần đội tuyển tham dự EURO 2012”.



Thủ môn Buffon cũng bị nghi ngờ có dính líu đến những vụ dàn xếp tỷ số - Ảnh: Reuters

Tiếp theo đó, ông Prandelli đề cập thẳng vào trường hợp của Buffon: “Buffon là một chàng trai mạnh mẽ, có cá tính tuyệt vời. Mặc dù vậy, những điều đang xảy ra có thể khiến một người đàn ông như vậy bị gục ngã...".

Từ Totonero 1980, đến Totonero Bis 1986, rồi Calciopoli 2006 và giờ là Scommessopoli, hình ảnh về bóng đá Ý ngày càng xấu xí hơn trong mắt người hâm mộ.

