HLV Roy Hodgson sẽ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ ở tuyển Anh

HLV Roy Hodgson của tuyển Anh cho biết đội nhà hoàn toàn tập trung vào trận giao hữu gặp kình địch Đức vào rạng sáng mai (02h45, ngày 27.3). Nhưng song song song đó, ông cũng bày tỏ một chút lo lắng về tình hình an ninh.

HLV Hodgson đang cùng các cầu thủ Anh chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Đức - Ảnh: AFP HLV Hodgson đang cùng các cầu thủ Anh chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Đức - Ảnh: AFP

Theo dự kiến có 72.000 khán giả tới sân Olympic ở Berlin (Đức) để chứng kiến cuộc chạm trán thứ 34 trong lịch sử giữa hai tên tuổi của làng bóng đá châu Âu. Tâm lý các cầu thủ lúc này hơi lo lắng sau khi thế giới vừa chứng kiến cuộc khủng ở sân bay và tàu điện ngầm tại Brussels (Bỉ) làm 31 người thiệt mạng và 300 người bị thương.



Thế nhưng HLV Roy Hodgson cho biết những cảnh tượng kinh hoàng đó không làm phai nhòa quá trình chuẩn bị của tuyển Anh cho trận gặp Đức. Ông nói: "Tôi cảm thấy với tình trạng an ninh hiện nay đó sẽ là câu hỏi về niềm tin. Tôi nghĩ UEFA có trách nhiệm đảm bảo an ninh. Xung quanh các khán giả và cầu thủ luôn có những người đang nỗ lực làm việc để giúp mọi thứ được an toàn".



Cũng theo nhà cầm quân người Anh, điều duy nhất tuyển Anh có thể làm là tin tưởng vào những phương pháp và cách đối mặt với vấn đề an ninh.

Tuyển Anh sẽ ra sân với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình - Ảnh: AFP Tuyển Anh sẽ ra sân với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình - Ảnh: AFP

Khi được các phóng viên hỏi về nhân sự cho trận giao hữu gặp Đức, HLV Roy Hodgson tiết lộ có thể xây dựng một tuyển Anh dựa trên những cầu thủ khoác áo Tottenham gồm Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier và Danny Rose. Họ toàn những cầu thủ trẻ và tổng cộng cả bốn người mới thi đấu 14 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia.



Nếu tuyển Anh đặt niềm tin vào thế hệ dàn cầu thủ trẻ, thì HLV Joachim Loew bên phía tuyển Đức muốn triệu hồi giá trị cũ, tức đặt niềm tin vào tiền đạo kỳ cựu Mario Gomez trong cuộc chạm trán tối nay. Ngoài ra, tiền vệ không được trọng dụng nhiều ở Bayern Munich là Mario Gotze nhiều khả năng ra sân đá chính.

Đức Trường