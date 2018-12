HLV Sarri muốn có bác sĩ tâm lý cho các cầu thủ Chelsea

Hồi cuối tuần qua, Chelsea đã bất ngờ để thua Leicester 0-1 ngay ở sân nhà Stamford Bridge. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Sarri đã áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng cuối cùng lại để thua "Bầy cáo" bởi pha ghi bàn duy nhất của Jamie Vardy.

Đó là thất bại thứ 3 trong mùa giải này của Chelsea và nó khiến họ bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa với khoảng cách 11 điểm cũng như bị Arsenal bắt kịp về mặt điểm số.

Sau trận đấu, HLV Sarri đã chỉ trích tinh thần thi đấu của các cầu thủ Chelsea, tương tự như khi "The Blues" để thua 1-2 trước Wolves hồi đầu tháng 12. Ông cho rằng đội bóng của mình thất bại là do yếu tố tâm lý chứ không phải do yếu tố chiến thuật hay thể lực.

"Tôi đã từng có một chuyên viên tâm lý thể thao cách đây 15 năm. Ở Ý vào thời điểm đó, việc đội bóng có chuyên viên tâm lý thể thao là điều rất khó. Ngay cả vào thời điểm hiện tại, đó cũng là một điều khó. Tuy nhiên, có thể tôi sẽ bàn điều này với ban lãnh đạo. Tại sao lại không cơ chứ?

Rõ ràng chúng tôi thua không phải là do lối chơi của chúng tôi. Chúng tôi thua là do cách phản ứng sau khi bị thủng lưới. Chúng tôi vẫn thi đấu theo cách trước đó và nó không mang lại hiệu quả dù rằng chúng tôi vẫn kiểm soát thế trận", ESPN dẫn lời HLV Sarri.

Premier League chuẩn bị bước vào giai đoạn rất khắc nghiệt khi các cầu thủ phải thi đấu liên tục mà không được nghỉ đông. Dù vậy, HLV Sarri cho rằng điều này không ảnh hưởng nhiều.

"Tôi không nghĩ rằng lịch thi đấu sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ. Chúng tôi có đủ cầu thủ để xoay vòng. Dĩ nhiên, một số cầu thủ sẽ thi đấu nhiều hơn những người khác nhưng cũng không đến mức không thể chịu đựng được", HLV Sarri nói.

Khánh Uyên