HLV Sunderland an ủi Mourinho

Mạng xã hội rôm rả nói về Mourinho Sau thất bại bất ngờ của Chelsea và phát biểu của Mourinho sau trận đấu, dư luận có dịp bàn tán rôm rả trên mạng xã hội Twitter. Tài khoản Ramon Isaac (@mowingmeadows) nói: “Mourinho đã có một cuộc trình diễn trong cuộc họp báo, nhưng bây giờ là màn trình diễn của Liverpool”. Tài khoản Jonathan Northcroft (@JNorthcroft) mỉa mai hơn: “Mourinho thắng: Giải trí; Mourinho thua: xem truyền hình”, còn The Peoples Person (@PeoplesPerson_) thì: Mourinho lúng túng. Thực sự lúng túng”. “Dù có nói gì về Mourinho, bạn không thể phủ nhận rằng ông ấy luôn giúp chúng ta có được những phút giây giải trí”, The Giggs Boson (@giggs_boson) viết. Số khác lại chỉ trích cách đón nhận thất bại của “Người đặc biệt”. Kevin Palmer (@kpsundayworld) viết: "Mourinho đã khôn khéo để chấp nhận kết quả của bóng đá ngày nay. Giành chiến thắng bằng mọi giá, bằng mọi cách, chiến thắng bất chấp tất cả mọi thứ”. Jonathan Stevenson (@Stevo_football) bình luận châm chọc hơn: “Hành vi của Mourinho và trợ lý của ông ấy là lý do vì không ông không thế nhận được việc ở M.U”.