HLV Tite đổ thừa mặt sân xấu khiến Brazil suýt gặp lại “ác mộng Paraguay”

Ở loạt sút 11m, Brazil nắm ưu thế khi Gustavo Gomez của Paraguay sút hỏng ngay lượt đầu tiên. Tuy nhiên, ở lượt sút áp chót thì cầu thủ ngôi sao Firmino lại sút không thành công trao cơ hội lại cho Paraguay. Cũng may, Derlis Gonzalez của Paraguay sau đó đã không tận dụng được khi cũng sút ra ngoài, nhờ đó Gabriel Jesus sút quả quyết định giúp Brazil đi tiếp.

Đây rõ ràng là trận thắng quá nghẹt thở của Brazil, suýt chút nữa cơn ác mộng ở 2 kỳ Copa America 2011 và 2015 đã lập lại, khi đó Brazil đều từng thua chính Paraguay sau các loạt sút 11m.

Để xảy đến đến tình huống đầy cân não này, HLV Tite sau trận đã đổ thừa nguyên do là vì mặt sân Arena do Gremio ở TP.Porto Alegre “quá tệ”. Ông Tite nói thêm: “Tôi đã cảnh báo trước trận. Nhưng sự thật thì không thể thay đổi được gì. Mặt sân để tổ chức thi đấu một trận then chốt và ở đẳng cấp cao như vậy là không thể chấp nhận, vì nó khô cứng và lồi lõm. Thật xấu hổ khi biết rằng các cầu thủ của tôi phải dùng tới 3 chạm mới kiểm soát được quả bóng và thi đấu. Trong điều kiện như vậy quả rất khó khăn để thể hiện đúng đẳng cấp của mình”.

Mặt sân Arena do Gremio khiến các cầu thủ Brazil (phải) thi đấu khó khăn theo HLV Tite AFP

Trước đó, siêu sao Messi của tuyển Argentina cũng chê bai chất lượng nhiều mặt sân ở Copa America năm nay tại Brazil quá xấu khiến bóng nảy cao hơn thường lệ và rất khó kiểm soát.

Tuy nhiên, theo bình luận viên Tim Vickery của kênh ESPN thì: “Chuyện mặt sân chỉ là cái cớ nhỏ. Vấn đề lớn, và rõ ràng nhất là tuyển Brazil đang thực sự gặp bế tắc mỗi khi gặp đối phương chơi phòng ngự số đông ngay trước vòng 16m50. Bộ tứ tấn công gồm Gabriel Jesus, Coutinho, Everton và Firmino chưa thực sự linh hoạt. Thậm chí, cả khi Paraguay chơi ít người hơn từ phút 58 và Brazil nắm toàn bộ quyền kiểm soát, thì họ vẫn không chuyển được các cơ hội thành bàn thắng.

Nhưng theo bình luận viên Tim Vickery của kênh ESPN thì nguyên do vì các chân sút Brazil thi đấu quá bế tắc trước đối thủ chơi phòng ngự kín kẽ AFP

Cho nên, việc thắng Paraguay trên chấm 11m chỉ là “sự sống sót” của Brazil. Xa hơn, ở bán kết nếu gặp Argentina, và vẫn tiếp tục thể hiện bộ mặt thiếu sắc bén như hiện nay, Brazil hoàn toàn có thể nhận trái đắng ngay sân nhà”.

HLV Tite cũng nhìn nhận khả năng lớn Brazil gặp Argentina ở bán kết nếu đội này thắng trận tứ kết kế tiếp trước Venezuela vào lúc 2 giờ rạng sáng mai, 29.6, giờ VN.

Theo ông Tite: “Argentina là một tập thể thi đấu rất kỹ thuật, không riêng gì mỗi cầu thủ siêu sao Messi. Họ đang tìm lại phong độ tốt nhất, và rõ ràng nếu gặp họ sẽ là thử thách cực lớn cho chúng tôi. Chưa kể, ở những trận cầu đỉnh cao như vậy, những cầu thủ như Messi luôn thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình”.