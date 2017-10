HLV tuyển Anh chỉ trích trọng tài nặng tay với Welbeck

Gareth Bale bị 'fan cuồng' bao vây Ở trận gặp Macedonia rạng sáng nay, ngôi sao của tuyển xứ Wales Gareth Bale đã đối mặt với tình huống khó xử khi bị 2 fan cuồng “hỏi thăm” trong giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp.

Gareth Bale (thứ 2 từ bên phải) bất ngờ khi 2 "fan cuồng" xông đến - Ảnh: sportsmail Rất may cho Gareth Bale là không có sự cố nào xảy ra do hậu vệ Adam Matthews và các thành viên trong Ban tổ chức đã kịp thời giải vây. Do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Gareth Bale chỉ đá dự bị ở trận này. Dù Aaron Ramsey đã gỡ hòa bằng bàn thắng trên chấm 11m, nhưng đội bóng của cầu thủ đắt giá nhất thế giới vẫn không thể giành điểm do ở phút 80, Aleksandar Trajkovski đã ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà Macedonia. Với thất bại này, xứ Wales đã tụt xuống vị trí thứ 4 ở bảng A, qua đó hết hi vọng giành vé tới Brazil tham dự vòng chung kết World Cup 2014.