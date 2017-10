HLV tuyển Argentina vẫn lãng quên Tevez

Danh sách sơ bộ của tuyển Argentina:

Thủ môn: Mariano Andujar (Catania), Sergio Romero (Monaco), Agustin Orion (Boca Juniors)

Hậu vệ: Lisandro Lopez (Getafe), Hugo Campagnaro (Inter Milan), Federico Fernandez (Napoli), Pablo Zabaleta (Manchester City), Ezequiel Garay (Benfica), Marcos Rojo (Sporting Lisbon), Jose Basanta (Monterrey), Nicolas Otamendi (Atletico Mineiro), Martin Demichelis (Manchester City), Gabriel Mercado (River Plate)

Tiền vệ: Javier Mascherano (Barcelona), Jose Sosa ( Atletico Madrid), Augusto Fernandez (Celta Vigo), Ricky Alvarez (Inter Milan), Lucas Biglia (Lazio), Ever Banega (Old Newell Boys), Fernando Gago (Boca Juniors), Maxi Rodriguez (Newell Old Boys), Enzo Perez (Benfica), Fabian Rinaudo (Catania)

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona), Angel Di Maria (Real Madrid), Rodrigo Palacio (Inter Milan), Gonzalo Higuain (Napoli), Sergio Aguero (Manchester City), Ezequiel Lavezzi (Paris Saint-Germain), Franco Di Santo (Werder Bremen).