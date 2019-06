HLV tuyển Thái Lan ‘né’ đề cập chuyện đi ở sau thất bại trước Việt Nam

Theo truyền thông địa phương, Thái Lan đã không có giữ được không khí hưng phấn cao trong buổi tập dưới mưa vào ngày 6.6 để chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với Ấn Độ ở King’s Cup năm nay. Điều này một phần vì chưa vơi nỗi thất vọng thua trận cay đắng trước VN và phải chịu chỉ trích từ dư luận trong nước, một phần do một số cầu thủ trụ cột dính chấn thương. Trong đó, hậu vệ phải Tristian Do sẽ vắng mặt trong trận gặp Ấn Độ do tái phát chấn thương, còn đội trưởng Teerasil Dangda vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Gục ngã trước VN, Thái Lan (áo vàng) hướng đến cuộc "báo thù" Ấn Độ

“Sau khi trận đấu kết thúc (thua VN), chúng tôi đã khuyến khích nhau để vơi nỗi thất vọng. Sau đó chúng tôi nói về những lỗi mắc phải trong trận đầu để cố gắng làm tốt nhất trong trận tranh hạng ba. Chúng tôi chắc chắn sẽ thay đổi một số vị trí trong trận gặp Ấn Độ do một vài cầu thủ chấn thương”, HLV Yodyardthai nói với truyền thông Thái Lan.

Do tranh hạng ba vào ngày 8.6 diễn ra vào buổi chiều (15 giờ 30) nên tuyển Thái Lan kết thúc buổi tập sớm hơn bình thường. Trong đó, chân sút kỳ cựu Teerasil (người vắng mặt ở trận thua VN) cũng tiếp tục tập nhẹ với hy vọng sẽ cán mốc 100 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Hậu vệ gốc Việt Tristian Do (phải) của tuyển Thái Lan sẽ vắng mặt trong trận tranh hạng ba do chấn thương

Cuối buổi tập, truyền thông Thái Lan đã đặt câu hỏi về tương lai ở tuyển quốc gia sau khi không thể vượt qua thầy trò HLV Park Hang-seo, ông Yodyardthai lập tức đáp trả để né tránh bị đào sâu về chiếc ghế của mình.

“Tương lai của tôi ở đội tuyển chưa thể biết được khi vẫn còn một trận đấu ở King’s Cup 2019. Tôi có nhiệm vụ đi học ở Nhật Bản sau giải. Vì vậy, xin hãy để tôi làm hết sức mình trong công việc này trước. Tôi muốn Thái Lan gặp lại Việt Nam, nhưng sẽ không phân định thắng thua như kiểu bàn thua mà chúng tôi vừa trải qua. Thật vậy, thực tế gặp một đội cùng cấp độ sẽ hữu ích và cũng là thước đo cho tiềm năng của chúng tôi”, chiến lược gia 50 tuổi nhấn mạnh.

Tuyển VN tích cực tập luyện trong ngày 6.6 để hướng đến trận chung kết gặp Curacao

Hiện tại, HLV Yodyardthai vẫn chưa đủ chuẩn để Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm dẫn dắt “Voi chiến” dài hạn để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, FAT đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm HLV trưởng cho tuyển Thái Lan sau khi nhiều nhà cầm quân châu Âu từ chối lời đề nghị trong thời gian qua.