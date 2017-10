HLV Van Gaal giật tóc phóng viên để minh họa một pha phạm lỗi

HLV Louis van Gaal kéo tóc một phóng viên sau khi được hỏi về tình huống va chạm giữa Marouane Fellaini và Robert Huth trong trận đấu Manchester United (M.U) gặp Leicester City vào tối qua (giờ VN).

Van Gaal bênh học trò khi Fellaini thúc cù chỏ vào mặt đối thủ - Ảnh: AFP Van Gaal bênh học trò khi Fellaini thúc cù chỏ vào mặt đối thủ - Ảnh: AFP

Ở trận đấu tại sân Old Trafford, cầu thủ của M.U đã va chạm với cầu thủ của Leicester nhưng trọng tài không phát hiện. Cụ thể, Huth đã giật đầu tóc bù xù của Fellaini và anh đã phản ứng lại bằng cách thúc cù chỏ vào mặt cầu thủ Leicester. Căn cứ vào đoạn băng ghi hình, cầu thủ của M.U có thể bị phạt vì tội đánh nguội.

Khi được hỏi về vấn đề này sau khi kết thúc trận đấu, Van Gaal đã kéo tóc một phóng viên để minh họa. Ông cho rằng, những gì mà Huth làm cho Fellaini chỉ được chấp nhận trong khổ dâm quan hệ tình dục. “Tóc của bạn ngắn hơn Fellaini nhưng tôi sẽ kéo tóc bạn. Bạn sẽ phản ứng như thế nào? Khi bạn nhìn thấy những gì Fellaini làm với Huth, sẽ có một hình phạt. Nắm tóc chỉ được phép khi cả hai đang quan hệ tình dục. Fellaini chỉ đang hành động như một con người, cậu ta luôn như thế”, Van Gaal phát biểu trên Sky Sports.

Tại Old Trafford đêm qua đã có mưa. M.U luôn bất bại ở những trận đấu tại “Nhà hát của những giấc mơ” khi trời đổ mưa. Thầy trò Van Gaal đã gặp một ngày may mắn như vậy. “Quỷ đỏ” đã thực sự trì hoãn bữa tiệc đăng quang của Leicester khi cầm chân “Bầy cáo” ở Old Trafford.

“Hôm nay là ngày thi đấu tuyệt vời nhất của chúng tôi. Chúng tôi đã rất nguy hiểm trong thời gian đầu. Nhưng những nỗ lực là chưa đủ”, nhà cầm quân người Hà Lan cho hay. M.U đã chơi lấn lướt trong thời gian đầu, thậm chí “Quỷ đỏ” còn mở tỷ số với pha lập công của Anthony Martial. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì Wes Morgan đã gỡ hòa tỷ số thành 1-1.

Kết quả khiến M.U vẫn giậm chân ở vị trí thứ 5 với 60 điểm. Kém đội đang xếp thứ 4 là Man City với 64 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu muốn vào top 4, “Quỷ đỏ” phải toàn thắng trong 3 trận còn lại và mong chờ Man City sảy chân khi gặp Arsenal.

Phương Nguyên