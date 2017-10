HLV Van Gaal: 'Tôi chỉ muốn ôm hôn Depay"

(TNO) HLV Louis Van Gaal đã dành những lời có cánh cho Memphis Depay sau khi chứng kiến cậu học trò tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của Manchester United (M.U) trước Club Brugge ở lượt đi vòng play-off Champions League.

Depay tỏa sáng với 2 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn - Ảnh: AFP Depay tỏa sáng với 2 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn - Ảnh: AFP

Ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay (19.8, giờ VN), Depay đã có một trận đấu rất xuất sắc. Cầu thủ người Hà Lan ghi 2 bàn thắng giúp M.U lội ngược dòng trong hiệp 1 sau khi bị thủng lưới trước vì pha đá phản lưới nhà của Michael Carrick. Sau đó, anh còn có đường chuyền thuận lợi giúp Marouane Fellaini ấn định chiến thắng.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cậu học trò đồng hương, HLV Van Gaal đã không tiếc lời khen ngợi. "Tôi chỉ muốn ôm hôn Depay. Bởi khi bạn ghi 2 bàn và có 1 đường chuyền thành bàn thì dĩ nhiên bạn là người hùng", Sport Mail dẫn lời nhà cầm quân người Hà Lan.

Depay đã có những bàn thắng đầu tiên cho M.U trong các trận đấu chính thức và HLV tin rằng cậu học trò 21 tuổi sẽ tiếp tục duy trì phong độ trong thời gian tới.

HLV Van Gaal rất hài lòng với màn trình diễn của Depay - Ảnh: AFP HLV Van Gaal rất hài lòng với màn trình diễn của Depay - Ảnh: AFP

"Depay là người không bao giờ tự hài lòng với chính mình. Cậu ấy luôn đòi hỏi bản thân phải hoàn thiện hơn. Tôi rất thích điều đó. Bởi bạn không thể nào biết được giới hạn của mình. Sự nỗ lực không ngừng sẽ giúp bạn tiến bộ. Đó là điều mà Depay có. Tôi chắc rằng anh ấy sẽ tiếp tục đóng góp nhiều điều cho M.U", HLV Van Gaal nói.

Nhận xét về trận đấu vừa qua, nhà cầm quân người Hà Lan nói: "Tôi không nghĩ rằng chúng tôi gặp khó khăn. Club Brugge đã gặp may khi có được bàn thắng mở tỷ số. Trong suốt cả trận, số cơ hội mà họ tạo ra là rất hiếm hoi. Sau đó, chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội. Các bạn có thể nói rằng bàn thắng do Fellaini ghi được là nhờ may mắn nhưng thực tế là chúng tôi đã tập luyện những tình huống như vậy rồi.

Với cách biệt 2 bàn tạo ra trong trận đấu vừa qua, M.U có lợi thế khá lớn trước khi bước vào trận lượt về vào tuần sau trên đất Bỉ.

Khánh Uyên