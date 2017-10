HLV Wenger: 'AS Monaco không xứng đáng vào tứ kết'

* Khả năng 'mất ghế' của Wenger tăng đột biến

(TNO) Arsenal vẫn bị loại khỏi Champions League mặc dù giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước AS Monaco vì luật bàn thắng sân khách. Sau trận đấu, HLV Wenger cho rằng đội bóng xứ công quốc không xứng đáng lọt vào tứ kết.

HLV Arsene Wenger lầm lũi đi vào đường hầm sau khi Arsenal bị loại khỏi Champions League - Ảnh: Reuters

Sau trận đấu rạng sáng nay, HLV Wenger còn để lại hình ảnh xấu khi từ chối bắt tay người đồng nghiệp Leonardo Jardim và đồng thời, ông cũng không chúc mừng đội bóng cũ AS Monaco.

“Tôi không tin rằng AS Monaco xứng đáng lọt vào vòng tứ kết. Nếu nhìn vào thống kê dứt điểm trúng khung gỗ của hai đội, hẳn các bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Mọi người đang cảm thấy rất đau đớn nhưng Arsenal đâu có thất bại!", HLV Wenger phát biểu sau trận đấu.

Thất bại 1-3 ở trận lượt đi buộc Arsenal phải thi đấu nỗ lực hơn rất nhiều nếu muốn lật ngược thế cờ. Quyết tâm của các cầu thủ đã được thể hiện trên sân Stade Louis II bằng các bàn thắng của Aaron Ramsey và Olivier Giroud. Với chiến thắng 2-0, Arsenal cân bằng tổng tỷ số 3-3 sau 2 lượt trận và ngậm ngùi chia tay giải đấu do luật bàn thắng trên sân khách.

Trái với ý kiến của ông thầy, trung vệ Per Mertesacker của Arsenal bày tỏ: “Đội bóng tốt hơn đã đi tiếp. AS Monaco xứng đáng nhận nó bởi họ đã thi đấu quá xuất sắc trong trận lượt đi.

Chúng tôi tới Monaco và cố gắng làm tất cả mọi thứ để lội ngược dòng. Đáng ra, Arsenal đã có thể ghi nhiều hơn 2 bàn. Chúng tôi thực sự tiếc vì đã thua quá sâu ở lượt đi”.



Ramsey ăn mừng chiến thắng 2-0 trên sân Stade Louis II nhưng Arsenal vẫn bị loại vì luật bàn thắng sân khách - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tiền vệ Aron Ramsey tỏ ra rất thất vọng: "Chúng tôi luôn bị loại bởi những đội bóng mạnh như Bayern Munich hay Barcelona. Chúng tôi có sự tôn trọng với AS Monaco, nhưng chúng tôi nghĩ rằng mình có cơ hội để đi tiếp ở mùa giải năm nay.

Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn sau thất bại ở trận lượt đi. Việc bị loại khỏi vòng 1/8 dường như đã là cái dớp của chúng tôi".

Tiền vệ Geoffrey Kondogbia của AS Monaco cũng lên tiếng thừa nhận đội bóng của anh đã may mắn giành quyền đi tiếp: "Bàn thua đầu tiên khiến chúng tôi gặp khó khăn và sợ hãi chính mình. Chúng tôi đã rất quyết tâm và đoàn kết để có thể vượt qua vòng 1/8. Mọi người không mong đợi AS Monaco giành chức vô địch, nhưng chúng tôi đã làm tốt nhất có thể".

Tiền vệ Nabil Dirar của AS Monaco cũng hài lòng khi có tấm vé vào tứ kết: "Chúng tôi bị chỉ trích rất nhiều. Lối chơi của chúng tôi có thể xấu xí nhưng những gì người ta nhìn thấy là sự đoàn kết của toàn đội".

Khả năng 'mất ghế' của Wenger tăng đột biến Tỷ lệ đặt cược vào khả năng chiến lược gia người Pháp sẽ không giữ chức HLV của Arsenal bỗng dưng tăng đột biến sau trận đấu sáng 18.3. Cụ thể, theo nhà cái William Hill, nếu đặt 1 bạn chỉ ăn 3 nếu như “Giáo sư” bị sa thải (tỷ lệ 3/1).

Tương lai của HLV Wenger (áo vest đen) tại Arsenal đang rất bấp bênh - Ảnh: Reuters Đó là tỷ lệ ăn rất thấp nếu biết rằng hợp đồng của HLV Wenger với Arsenal vẫn còn thời hạn tới năm 2017. Giải thích về điều này, người phát ngôn của William Hill, Joe Crilly cho biết: “Arsenal vẫn không có duyên với đấu trường Champions League. Vào năm tới, HLV Wenger có thể nhường vị trí HLV cho người khác và thực hiện nhiệm vụ quản lý cao hơn ở sân Emirates”. Trong khi đó, tỷ lệ cược cho khả năng HLV 65 tuổi này không thể giành chức vô địch Champions League trong sự nghiệp là 1/9 (đặt 9 ăn 1). Trong khi đó, nhà cái bet365 đưa ra tỷ lệ 9/4 (đặt 4 ăn 9) cho cửa Arsenal sẽ tiếp tục bị loại ở vòng 1/8 Champions League vào mùa giải tới. Nhà cái Sky Bet đưa ra tỷ lệ 25/1 (1 ăn 25) cho khả năng Arsenal sẽ giành chức vô địch Premier League nhưng đội bóng thành London vẫn được đánh giá rất cao ở FA Cup với tỷ lệ 11/13 cho cửa bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Lĩnh Nam

