HLV Wenger đóng vai... Mr Bean

(TNO) Do trở lại hiệp 2 muộn nên HLV Arsene Wenger đã tức tốc chạy về khu kỹ thuật của Arsenal. Trên đường chạy, "Giáo sư" còn tranh thủ bông đùa với thủ thành Mark Schwarzer của Fulham...

>> HLV Wenger bênh vực Carroll

>> HLV Wenger cảnh báo các đội Premier League

>> HLV Wenger nổi giận trước trận gặp Bayern Munich



HLV Wenger đã có hành động khá hài hước trong trận đấu với Fulham - Ảnh: AFP

Arsenal đã có được 3 điểm quan trọng tại Craven Cottage dù chiến thắng này không dễ dàng. Do mất người từ quá sớm (Sidwell bị truất quyền thi đấu ở phút 12), Fulham đã chủ động phòng ngự số đông và chờ đợi cơ hội qua những màn phản công.

Rất may là thế trận bế tắc của "Pháo thủ" đã được đền đáp bằng bàn thắng duy nhất do công của trung vệ Per Mertesacker ở phút 43.

Có lẽ do quá vui mừng vì lợi thế sau hiệp đấu thứ nhất, HLV Arsene Wenger đã có một hành động khá hài hước. Trở lại băng ghế chỉ đạo muộn đến 2 phút khi hiệp 2 bắt đầu, thay vì đi vòng ra phía sau cầu môn Fulham, nhà cầm quân người Pháp lại chạy ra phía trước và còn "khều" thủ thành Mark Schwarzer.



HLV Arsene Wenger (trái) được ví như nhân vật hài hước nổi tiếng Mr Bean - Ảnh: Sports Mail

Một số fan hâm mộ trên Twitter đã ví hình ảnh "Giáo sư" với nhân vật hài số 1 của Vương quốc Anh: Mr Bean.

Lý giải về hành động "nhí nhảnh" trên, HLV Wenger nói: "Đôi lúc trận đấu căng thẳng quá nên rất cần những giây phút xả hơi. Chẳng phải sau hành động của tôi Fulham đã chơi tốt hơn sao?".

Bên cạnh đó, ông Wenger cũng chia sẻ về trận đấu: "Chúng tôi đã có bàn thắng trong hiệp 1 nhưng trong 45 phút còn lại thật khó khăn. Các cầu thủ Fulham đã chơi rất tốt. Họ rất tự tin và liên tục đẩy chúng tôi vào thế bị động".

Với 3 điểm giành được tại Craven Cottage, Arsenal tạm thời vượt qua Chelsea, leo lên vị trí thứ 3 với 2 điểm nhiều hơn.



Oliver Giroud (phải) bị truất quyền thi đấu ở phút cuối cùng - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, nhà cầm quân người Pháp cũng cho rằng trọng tài đã nặng tay khi rút thẻ đỏ truất quyền tiền đạo Oliver Giroud, ở phút cuối cùng. "Anh ấy chỉ muốn lấy bóng chứ không ác ý. Nếu phạt nên là thẻ vàng. Trọng tài đã làm căng thẳng thêm vấn đề", HLV Wenger xác nhận trên trang Sports Mail.

Trong khi đó, bên phía Fulham, HLV Martin Jol cũng lên tiếng bảo vệ học trò. Trường hợp Steve Sidwell nhận thẻ đỏ do vào bóng nguy hiểm với Arteta của Arsenal.

"Tôi không nhìn thấy rõ tình huống đó nhưng chắc chắn không phải là hành động cố ý của Steve. Hiện tại Steve đang rất hối hận, bởi chiếc thẻ đỏ chính là bước ngoặt của trận đấu, khiến Fulham đánh mất thế trận", HLV Martin Jol nói.



Sidwell đã có cú vào bóng nguy hiểm với Arteta - Ảnh: AFP

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), với cú đạp nguy hiểm trên Steve Sidwell bị treo giò 4 trận. Cũng cần nói thêm, Sidwell chỉ mới trở lại sau khi hoàn tất án treo giò 3 trận.

Lĩnh Nam