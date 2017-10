Hòa khác gì thua

Ở bảng F, Nga lại thành công với lối chơi thực dụng của HLV Fabio Capello. Chiến thắng 1-0 trước Azerbaijan giúp Nga tiếp tục dẫn đầu bảng F với 12 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với Bồ Đào Nha - đội gây thất vọng do bị Bắc Ireland cầm chân 1-1 trên sân nhà. Tại bảng B, Ý thẳng tiến với chiến thắng 3-1 trước Đan Mạch dù phải thi đấu thiếu người (Osvaldo bị đuổi khỏi sân ở phút 46), còn Hà Lan (bảng D) đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Romania 4-1 ngay trên đất khách. Các đội mạnh như Bỉ, Croatia (bảng A), Thụy Sĩ (bảng E), Hy Lạp, Bosnia-Herzegovina (bảng G) đều lần lượt có chiến thắng trước Scotland, Xứ Wales, Iceland (cùng tỷ số 2-0), Slovakia (1-0), Lithuania (3-0). Trận đấu giữa chủ nhà Ba Lan và Anh ở bảng H bị hoãn lại 1 ngày do mưa ngập sân. T.NG