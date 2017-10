Hull City vùng vẫy

Trên lý thuyết, Aston Villa vẫn còn cơ hội để cạnh tranh một suất dự Champions League, khi đang kém Tottenham 6 điểm. Nhưng sau những kết quả không tốt gần đây, mục tiêu lớn nhất của thầy trò HLV Martin O’Neill hiện giờ chính là một suất ở Europa League mùa sau. Trong khi đó, một suất xuống hạng sẽ ghi tên Hull City, nếu họ mắc bất cứ sai lầm nào trong những vòng đấu cuối. Hiện tại, “Những con hổ” (biệt danh của Hull City) đang đứng ở vị trí 18 và đang kém khu vực an toàn 3 điểm. Vì vậy, nếu kiếm được 1 điểm trong trận này sẽ là liều thuốc tinh thần rất bổ ích đối với họ.

Với Aston Villa, chiến thắng Portsmouth ở vòng trước dường như đã giải tỏa chút áp lực đối với HLV Martin O’Neill. Tuy nhiên, nhà cầm quân này vẫn còn quá nhiều mối lo, đặc biệt là khả năng phòng ngự từ xa của các cầu thủ. Trong thất bại ê chề 1-7 trước Chelsea và trận hòa may mắn trước Everton gần đây, điểm yếu này của Aston Villa được phơi bày rõ nhất. Trong tình cảnh thiếu vắng Milner (chấn thương), HLV O’Neill có thể yên tâm khi hàng công vẫn còn Gabriel Agbonlahor, Ashley Young và John Carew. Nhưng họ sẽ không dễ dàng xuyên thủng hàng thủ đội Hull luôn chơi phòng ngự với số đông. Trong đó, Mouyokolo và Sonko có đủ kinh nghiệm để chặn đứng những pha lên bóng của Aston Villa.

Hull City có lẽ đã nhẹ gánh hơn nếu tận dụng điểm số trước những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng ở những vòng đấu trước. Đội bóng của HLV Iain Dowie chỉ còn biết tự trách mình sau 3 thất bại trước Burnley, Portsmouth và West Ham. “Toàn đội đã khá thất vọng sau thất bại 1-4 trước Burnley. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ có được tâm lý tốt ở giai đoạn căng thẳng này”, HLV Iain Dowie phát biểu trên ESPN.

Hy vọng kiếm điểm của đội chủ sân KC bị ảnh hưởng trầm trọng do S.Hunt - cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Hull mùa giải này - phải nghỉ hết mùa do chấn thương. Trách nhiệm ở hàng công sẽ được trao cho Vennegoor of Hesselink và Jimmy Bullard. Dẫu vậy, do trắng tay trong 3 lần gặp Aston Villa gần nhất, nên Hull City sẽ khó thoát khỏi cảnh vùng vẫy trong tuyệt vọng. Dự đoán: Hòa 2-2.

Tây Nguyên