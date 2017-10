Hủy diệt Bordeaux, PSG tiến sát danh hiệu đầu tiên

Kết quả này giúp đội bóng của HLV Unai Emery lần thứ tư liên tiếp vào chung kết cúp Liên đoàn và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu bán kết còn lại giữa AS Monaco và AS Nancy. Kết quả này còn trở thành cú hích tinh thần to lớn cho PSG, xếp thứ ba tại giải quốc nội, trước khi thư hùng AS Monaco, dẫn đầu bảng, tại Ligue 1 vào cuối tuần này.



tin liên quan Bản hợp đồng đầu năm 2017 của PSG Tiền vệ quốc tế người Đức Julian Draxler đã gia nhập 'đại gia' nước Pháp Paris Saint Germain bằng một bản hợp đồng trị giá 36 triệu euro kéo dài bốn năm rưỡi.



Theo ESPN, điểm nhấn tích cực của PSG hôm nay chính là việc họ giành được chiến thắng. Thời gian qua, đội bóng thủ đô thi đấu rất phập phù. Chiến thắng đôi lúc tuột khỏi tầm tay vì những lý do rất vô duyên. Cạnh đó, màn trình diễn của Di Maria xứng đáng được tôn vinh trong ngày tân binh Julian Draxler không thể góp mặt vì chấn thương. Trở lại với trận gặp Bordeaux, buổi tối trên sân Stade Matmut-Atlantique chứng kiến sô diễn ra của bộ đôi Nam Mỹ Angel di Maria và Edinson Cavani. Cũng phải nói thêm, PSG chỉ thật sự bùng nổ trong hiệp 2, đặc biệt 30 phút cuối trận khi họ ghi liên tiếp 3 bàn thắng. Trước đó, hai đội hòa nhau 1-1 sau 45 phút đầu tiên.



Trong phần chấm điểm sau trận đấu, Di Maria được ESPN chấm điểm 8 nhờ cú đúp bàn thắng. Pha lập công đầu tiên là bàn thắng từ chấm đá phạt, còn bàn thắng thứ hai biểu trưng cho sự thông minh của tiền vệ người Argentina. Ngoài Di Maria, Cavani cũng cho thấy tố chất và giá trị một ngôi sao khi đội bóng cần.



Hai bàn thắng vào lưới Bordeaux giúp cựu sao Napoli gia nhập hàng ngũ những cây săn bàn hàng đầu của PSG mọi thời đại. Với 109 bàn, Cavani hiện đứng thứ hai trong danh sách. Ngoài ra, anh cũng trở thành tiền đạo có nhiều bàn thắng nhất tại cúp Liên đoàn (10 bàn), ngang bằng với huyền thoại Pedro Miguel Pauleta.

