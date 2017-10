Hủy trận đấu do... hết cầu thủ thi đấu

(TNO) Một sự cố hy hữu đã xảy ra ở nhóm B giải hạng 3 của Ý (Lega Pro) khi một trận đấu buộc phải hủy bỏ do một đội bóng không còn đủ người theo quy định để thi đấu.

Trận đấu giữa Salernitana và Nocerina bị hủy vì Nocerina chỉ còn 6 người trên sân - Ảnh: Republica.it

Sự cố trên xảy ra ở trận derby miền nam nước Ý giữa chủ nhà Salernitana và Nocerina diễn ra hôm 10.11 (giờ địa phương). Theo đó, khi trận đấu mới chỉ trôi qua 21 phút, trọng tài chính buộc phải quyết định hủy bỏ trận đấu do Nocerina chỉ còn 6 cầu thủ trên sân.

Theo đó, chỉ 2 phút sau tiếng còi khai cuộc, ban huấn luyện của CLB Nocerina đã chủ ý thay liên tiếp 3 cầu thủ do chấn thương và hết quyền thay người. Đáng nói hơn, trong 20 phút sau đó, Nocerina chỉ còn đúng 6 cầu thủ trên sân do có thêm 5 cầu thủ không thể thi đấu do chấn thương. Vì vậy, chiếu theo quy định, trọng tài buộc phải hủy bỏ trận đấu.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố trên bắt nguồn từ việc các cầu thủ Nocerina từ chối vào sân thi đấu khi cáo buộc họ bị các cổ động viên của mình dọa giết nếu thi đấu.

Theo phương tiện truyền thông Ý, sau khi rời khách sạn để đến sân, chiếc xe buýt của Nocerina đã bị bao vây bởi người hâm mộ nhà. Một đoạn video trên website Citta di Salerno của địa phương cho thấy hàng chục người hâm mộ của Nocerina bao vây bên ngoài khách sạn của chính đội bóng của họ, lớn tiếng đe dọa, đốt pháo sáng và cản trở tài xế lái xe...

Sau đó, các thành viên của CLB Nocerina quyết định không thi đấu. Ban tổ chức phải ra sức thuyết phục và trận đấu diễn ra trễ 40 phút so với lịch ban đầu.

“Đây là một thiệt hại to lớn và là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ chờ đợi tòa án thể thao để đánh giá những thiệt hại gây ra cho Lega Pro”, người đứng đầu giải đấu là Francesco Ghirelli tuyên bố. Trong khi đó, sau sự cố trên, toàn bộ giám đốc của Nocerina đồng loạt từ chức, còn các cầu thủ bị áp đặt lệnh cấm trao đổi với truyền thông.

Phương tiện truyền thông của Ý cho hay, nguyên nhân khiến nhóm cổ động viên của Nocerina nói trên đe dọa đội bóng của họ có thể xuất phát từ việc thâm thù do bị cấm vào sân. Vì vậy, nhóm người trên yêu cầu các cầu thủ không được thi đấu trận gặp Salernitana nếu không sẽ bị giết.

