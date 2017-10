Huyền thoại Emilio Butragueno: 'Real Madrid có nhiều CĐV hâm mộ tại Việt Nam'

Huyền thoại Emilio Butragueno của Real Madrid cũng có mặt tại buổi lễ. Cựu danh thủ 52 tuổi từng khoác áo đội Real Madrid từ 1984 đến 1995 và giành rất nhiều danh hiệu cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giai đoạn này. Emilio Butragueno cũng đóng góp rất nhiều cho đội tuyển Tây Ban Nha với 26 bàn sau 69 lần khoác áo đội bóng xứ bò tót.

Ông Butragueno tỏ ra phấn khởi trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Ông chia sẻ: “Chúng tôi biết Real Madrid có nhiều CĐV hâm mộ tại Việt Nam. Chúng tôi muốn rút ngắn khoảng cách từ Tây Ban Nha đến đất nước Việt Nam xinh đẹp. Đó là lý do chúng tôi có mặt tại đây và tổ chức một giải đấu hấp dẫn để mang những cổ động viên Việt Nam may mắn nhất đến thăm CLB. Trong tương lai gần, chúng tôi hi vọng sẽ đón tiếp các fan hâm mộ Việt Nam”.

Tối 12.7, tiền đạo lừng danh một thời của CLB Real Madrid – Ông Emilio Butragueno đã đến TP.HCM nhân sự kiện NIVEA MEN trở thành nhà tài trợ chính thức của đội bóng danh tiếng này tại Việt Nam.

Cùng với sự kiện này, Báo Bóng đá cùng NIVEA Men đã công bố giải bóng đá “Đường đến Real Madrid - Cúp NIVEA Men” sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội và TP.HCM vào tháng 8 tới.

Cụ thể, người hâm mộ Việt Nam ở độ tuổi 18 đến 35 đều có thể đăng ký tham dự. Giải đấu diễn ra theo thể thức sân 5 người. Ban tổ chức nhận đăng ký từ nay cho đến khi đạt đủ số lượng đội đăng ký, dự kiến lên đến 256 đội bóng chia đều cho TP.HCM và Hà Nội. Vòng loại khu vực Hà Nội diễn ra từ ngày 13 đến 14.8, còn vòng loại khu vực TP.HCM diễn ra từ ngày 20 đến 21.8.



Đội vô địch vòng loại đá trận chung kết tại TP.HCM vào ngày 28.8. Đội đoạt Cúp NIVEA Men sẽ giành giải thưởng mơ ước là được đến Tây Ban Nha tham quan CLB Real Madrid và sân Santiago Bernabeu vào tháng 10.2016. Ngoài ra, đội sẽ còn được các HLV đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trực tiếp huấn luyện - Những phần thưởng ao ước và vô giá với những cầu thủ nghiệp dư ở Việt Nam.

Cũng trong sự kiện công bố NIVEA Men trở thành Nhà tài trợ chính thức Real Madrid tại Việt Nam và Giới thiệu Cúp NIVEA Men - Đường đến Real Madrid, trận đấu giao hữu khai mạc giữa đội HAT của ca sĩ Tuấn Hưng và đội Real Madrid Fan Club đã diễn ra trong không khí náo nhiệt. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về HAT với tỷ số đậm 8-3. Ca sĩ Tuấn Hưng đã đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo thành bàn.

Bảo Nghi