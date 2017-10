 Hy hữu chuyện bốc thăm Champions League

Báo chí châu Âu hôm qua nửa tin nửa ngờ về kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League có sự dàn xếp, bởi nó giống hệt kết quả kênh truyền hình Sky Sports News đưa trước đó một ngày.

Buổi lễ bốc thăm chính thức diễn ra tại trụ sở của UEFA (LĐBĐ châu Âu) ở Nyon, Thụy Sĩ vào chiều 20.12 và được truyền hình trực tiếp trên trang chủ UEFA.com tới hàng triệu người xem toàn cầu. Chủ trì buổi bốc thăm là Tổng thư ký UEFA, ông Gianni Infantino, cùng Giám đốc tổ chức các giải đấu Giorgio Marchetti, và đại diện nước chủ nhà Anh đăng cai trận chung kết trên sân Wembley, cựu danh thủ Steve McManaman. Mọi việc diễn ra rất minh bạch, thể lệ bốc thăm trước đó cũng đã công bố rộng rãi khi UEFA chia hạt giống với các đội đứng đầu vòng bảng ở nhóm 1, nhì bảng ở nhóm 2 và các đội ở cùng một bảng, cùng một quốc gia sẽ không gặp nhau tại vòng knock-out đầu tiên này.



Kết quả bốc thăm thử trên kênh Sky Sports News giống hệt kết quả bốc thăm chính thức, chỉ khác thứ tự các cặp đấu - Ảnh: Daily Mail, The Sun

Vì thế, trước lễ bốc thăm, giới phân tích đã dự đoán hoàn toàn có thể xảy ra các cặp đấu nặng ký như Real Madrid (do chỉ xếp nhì ở vòng bảng) gặp Manchester United (M.U); tương tự là Barcelona có thể gặp lại AC Milan... Và sẽ không có chuyện gì nếu các cặp đấu này gặp nhau như dự đoán vì chuyện bốc thăm là may rủi. Tuy nhiên, điều khiến người ta ngờ vực là do trước khi lễ bốc thăm diễn ra, kênh truyền hình Sky Sports News đã đưa một kết quả bốc thăm của vòng 1/8 Champions League và cho rằng đây là kết quả bốc thăm thử của UEFA nhằm chuẩn bị cho buổi lễ chính thức được diễn ra suôn sẻ. Thật kinh ngạc là kết quả bốc thăm thử này lại trùng hợp chính xác đến từng cặp đấu một so với kết quả chính thức, chỉ khác ở thứ tự các cặp đấu.

Kết quả hy hữu này được các hãng cá cược đánh giá là hết sức kỳ lạ, trước đó phần lớn cũng ra tỷ lệ cược rất cao cho sự trùng lặp này là 5.000/1 (tức đặt 1 ăn tới 5.000) - hãng William Hill thì ra tỷ lệ 1.679/1 - để những ai thích phiêu lưu hoặc có khả năng tính toán siêu phàm đặt cược. UEFA hẳn cũng không thể ngờ được sự trùng lặp này, vì quy trình bốc thăm cho thấy khả năng các cặp đấu giống hệt nhau qua mỗi lần bốc thăm là gần như không thể.

Hiện UEFA và đại diện các đội bóng cũng như các HLV đều không phàn nàn gì về sự trùng hợp này. Thậm chí họ còn rất phấn khích với các cặp đấu đỉnh cao giữa Real - M.U, Barca - AC Milan, hay Arsenal - Bayern Munich... HLV Ferguson của M.U còn nói vui: “Thật tuyệt vời khi CĐV chúng tôi có dịp được xem lại Cristiano Ronaldo thi đấu. Còn tôi, có cơ hội một lần nữa đối đầu với Jose (Mourinho). Từ bây giờ, tôi phải lo tìm một chai vang hảo hạng để thưởng thức sau cuộc đối đầu với Real”.

Giang Lao

>> TBN áp đảo cuộc bầu chọn Đội hình xuất sắc của UEFA

>> HLV Mancini có thể thoát án phạt của UEFA

>> UEFA “mở cửa hậu” cho HLV Antonio Conte

>> Cassano bị UEFA phạt vì… vạ miệng tại Euro 2012

>> UEFA chỉ tin trọng tài, không tin công nghệ