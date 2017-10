Hy vọng mong manh

Cả AS Roma và Real Madrid còn rất ít cơ hội lật ngược thế cờ, khi mà Inter Milan và Barcelona đều nắm quá nhiều lợi thế ở lượt đấu cuối để đăng quang ngôi vô địch.

Tại Ý, đội ĐKVĐ Inter có ưu thế hơn đội nhì bảng AS Roma 2 điểm (79 so với 77) và chỉ gặp đối thủ đã rớt hạng Siena. Hiện đội quân của HLV Jose Mourinho đang hừng hực khí thế và rất tập trung ở giai đoạn cuối mùa giải với mục tiêu giành cú ăn ba lịch sử (đã hoàn tất Cúp nước Ý, còn lại ngôi vô địch Serie A và giải Champions League với trận chung kết gặp Bayern Munich vào ngày 22.5 tới). Vì vậy, dù phải đến chơi trên sân khách, nhưng Inter với lực lượng hùng hậu hơn (có cả sự trở lại của trung vệ Lucio và tiền vệ kiến thiết Wesley Sneijder) hẳn nhiên có quá nhiều điều kiện để hạ gục Siena và đăng quang ngôi vô địch lần thứ 5 liên tiếp, mà không cần phải biết tới kết quả ở trận đấu cùng giờ giữa AS Roma và Chievo.

Chiến thắng là mục tiêu bắt buộc của Inter, bởi trong trường hợp họ bị cầm chân có thể sẽ bị Roma qua mặt vào giờ chót nếu thắng được Chievo. Bởi khi đó, 2 đội sẽ bằng 80 điểm, nhưng Roma sẽ vô địch vì có ưu thế hơn về đối đầu trực tiếp trước Inter (hòa 1-1 lượt đi và thắng 2-1 lượt về). Thế nên đó là cơ hội mong manh cuối cùng mà Roma hy vọng sẽ xảy ra ở lượt đấu cuối. Bên cạnh đó, sự kỳ vọng của Roma cũng được nhen nhóm khá đáng kể khi phía Siena, mà cụ thể là ông Chủ tịch Massimo Mezzaroma vì có một sự hiềm khích riêng với HLV Mourinho, cũng đã tuyên bố CLB của mình dù đã rớt hạng nhưng sẽ quyết tử để cầm chân Inter.

Không biết liệu điều này có xảy ra hay không, nhưng trước mắt đã làm cho các cầu thủ Inter trở nên cứng rắn hơn. Tiền vệ Cambiasso tuyên bố: “Dĩ nhiên, cuộc đua vô địch vẫn đang mở. Nhưng, cơ hội đang nằm trong tay chúng tôi, và Inter sẽ tự định đoạt với một mục tiêu duy nhất đã được xác định rõ ràng: thắng Siena, giành Scudetto (danh hiệu vô địch Serie A)”. Tiền vệ Stankovic còn đi xa hơn: “Có cảm giác người ta đang ganh tị với sự thành công của chúng tôi. Inter đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Chỉ còn 180 phút nữa thôi nên chúng tôi rất hồi hộp và xen lẫn chút lo âu. Nhưng, điều đó chỉ giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn”.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Barcelona cũng sẽ tự quyết định cơ hội vô địch cho mình nếu thắng đối thủ dưới cơ Valladolid đang nằm trong nguy cơ rớt hạng, ngay trên sân nhà Nou Camp. Trong khi đó, Real Madrid gặp Malaga trên sân khách, ngoài việc phải giành trọn 3 điểm còn hy vọng vào một điều kỳ diệu là

Valladolid sẽ “đổ bê tông” cầm hòa Barca, để đảo ngược tình thế phút chót. Tuy nhiên, kỳ vọng này khó mà xảy ra khi Barca chơi trên sân nhà và sẽ làm tất cả để giành chiến thắng.

