Ibrahimovic lại nhảy múa, PSG gia tăng kỷ lục bất bại

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic tiếp tục tung hoành ngang dọc ở bóng đá Pháp khi giúp Paris Saint-Germain (PSG) đè bẹp Reims với tỷ số 4-1 ở vòng 27 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (21.2, giờ VN) để thẳng tiến đến chức vô địch. PSG gia tăng kỷ lục bất bại ở Ligue 1 lên 36 trận - Ảnh: AFP PSG gia tăng kỷ lục bất bại ở Ligue 1 lên 36 trận - Ảnh: AFP

Hưng phấn trở lại sau trận thắng Chelsea 2-1 ở Champions League hồi giữa tuần, PSG gần như không gặp quá nhiều thách thức trước vị khách Reims. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Laurent Blanc một lần nữa “sống” nhờ tài năng của Ibrahimovic. Chân sút của tuyển Thụy Điển in đậm dấu giày trong cả 4 bàn thắng.

Hậu vệ phải Gregory van der Wiel được xung trận từ đầu sau khi Aurier tiếp tục bị treo giò bởi ban lãnh đạo PSG về vụ chế nhạo HLV Blanc và Ibrahimovic là người đồng tính. Chỉ mất 12 phút, hậu vệ người Hà Lan cho thấy sự hiện diện của mình với bàn mở tỷ số với cú sút chính xác sau đường thọc khe điệu nghệ của Ibrahimovic.

Trong khi đó, Reims dù lép vé toàn diện nhưng họ vẫn thi đấu đầy nỗ lực và được đền đáp ở phút 34. Đó là một tình huống đánh đầu cận thành của Prince Oniangue hạ gục thủ thành Kevin Trapp (PSG) từ tình huống đá phạt.

Ibrahimovic (áo sẫm) tiếp tục nhảy múa ở bóng đá Pháp khi in đậm dấu giày trong 4 bàn thắng của PSG - Ảnh: AFP Ibrahimovic (áo sẫm) tiếp tục nhảy múa ở bóng đá Pháp khi in đậm dấu giày trong 4 bàn thắng của PSG - Ảnh: AFP

Thế nhưng, hy vọng kiếm điểm của Reims mới được nhen nhóm đã nhanh chóng sụp đổ sau 2 bàn thắng liên tiếp của đội bóng thủ đô Paris ở cuối hiệp 1. Lần này tác nhân vẫn là Ibrahimovic. Ngoài pha lập công nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 44, tiền đạo người Thụy Điển còn thực hiện cú vẩy bóng điều nghệ để Edinson Cavani băng xuống xỉa bóng ghi bàn gia tăng cách biệt. Đến lúc này số phận của vị khách gần như đã được định đoạt. Ibrahimovic và Cavani cũng là những người lập công trong chiến thắng trước Chelsea.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng về đội chủ sân Parc des Princes nhưng may mắn cho Reims là chỉ có một bàn thắng được ghi. Phút 68, Ibrahimovic hoàn tất cú đúp với một bàn thắng đẹp từ cú đá nối điệu nghệ.

Cavani tiếp tục chứng tỏ vai trò "siêu" dự bị - Ảnh: AFP Cavani tiếp tục chứng tỏ vai trò "siêu" dự bị - Ảnh: AFP

Chiến thắng 4-1 trước Reims giúp PSG tiếp tục gia tăng những kỷ lục bất bại lên con số 36 trận đồng thời thẳng tiến đến chức vô địch thứ 4 liên tiếp do hơn đội nhì bảng AS Monaco đến 24 điểm (73 so với 49). Bản thân Ibrahimovic cũng nâng cao thành tích ghi bàn đáng nể tại Ligue 1 với 23 bàn thắng. Tuy nhiên niềm vui của HLV Blanc chưa thể trọn vẹn bởi chấn thương của tiền vệ Di Maria.

Ở những trận đấu khác, AS Monaco thắng đậm Troyes với tỷ số 4-1 để tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, trong khi Toulouse và GFC Ajaccio níu chân nhau ở nhóm rợt hạng sau trận hòa 1-1. Chủ nhà Angers và Lorient tạo nên “cơn mưa” bàn thắng khi lần lượt thua Montpellier với tỷ số 2-3 và thắng Guingamp 4-3.

Kết quả các trận đấu: Paris Saint Germain 4 - 1 Reims 4 - 1 Reims Angers 2 - 3 Montpellier

Lorient 4 - 3 Guingamp

Monaco 3 - 1 Troyes Toulouse 1 - 1 GFC Ajaccio

Tây Nguyên