Ibrahimovic suýt nhận thẻ đỏ vì bóp cổ đối phương

Vào thay Paul Pogba ở phút 30, Ibrahimovic không có đóng góp nổi bật nào ngoài pha xô xát trên đường pitch với Simon Kjae. Cho rằng đối thủ đã chơi xấu, chân sút người Thụy Điển tức khí lao vào túm cổ cầu thủ của Fenerbahce đòi nói chuyện rõ ràng.

HLV Jose Mourinho là người trực tiếp đứng ra can ngăn cậu học trò nóng tính. Nhưng sự xuất hiện của “Người đặc biệt” cũng không ăn thua cho đến khi trọng tài Milorad Mazic vào cuộc. Những tưởng, tiền đạo 35 tuổi sẽ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài nhưng anh đã may mắn thoát tội.

Tuy nhiên, chân sút người Thụy Điển có thể sẽ đối mặt với một án phạt nguội từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Theo Daily Mail, UEFA có thể căn theo phần nhận xét của trọng tài trong bản báo cáo sau trận để đưa ra mức phạt cụ thể cho Ibrahimovic nếu hành vi phạm lỗi trên thực sự nghiêm trọng.

Còn về phần mình, Ibrahimovic hiện không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến hành động của mình. Trong suốt trận đấu với Fenerbahce, tiền đạo của M.U đã vấp phải sự phản đối lớn từ người hâm mộ đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Ở mỗi lần Ibra chạm bóng, khán đài đều ầm ĩ. Có thể, điều đó ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của Ibra.

Ai cũng rõ, cựu cầu thủ PSG có cả bảng thành tích bất hảo trên sân cỏ. Ibrahimovic thuộc mẫu cầu thủ vô cùng ngang ngược, hung hãn và võ công đầy mình. Chân sút người Thụy Điển đạt đai đen Teakwondo khi chỉ mới 17 tuổi. Do vậy, không ít lần Ibra áp dụng võ thuật trong bóng đá và bị trọng tài sờ gáy. Nhưng lần này, Ibra và cả Manchester United đã gặp may. Tuy vậy, may mắn đó vẫn không đủ để giúp đội chủ sân Old Trafford có được chiến thắng trước Fenerbahce.

Phương Nguyên