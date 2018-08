ICC là cách mạng về bóng đá giao hữu

Người hâm mộ có phần bất ngờ khi giải giao hữu quốc tế International Champions Cup (ICC) 2018 có đầy đủ những yếu tố để làm nên tính hấp dẫn trong môn bóng đá: kịch tính cao độ, bàn thắng nhiều và đẹp, khán giả đông. Nhưng trớ trêu, khi đấy chỉ là những trận giao hữu trước mùa bóng mới?



Trận M.U gặp Liverpool có số khán giả đông kỷ lục hơn 100.000 người. Ảnh: Reuters

Có đến 101.254 khán giả trực tiếp chứng kiến cuộc so tài M.U - Liverpool tại Michigan Stadium, nơi Xherdan Shaqiri ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Liverpool bằng cú "ngả bàn đèn" tuyệt đẹp. Trước đó, M.U và AC Milan phải sút đến 26 quả 11 m luân lưu mới phân thắng bại sau khi hòa nhau 1-1 trong 90 phút chính thức. Trận Man.City - Liverpool thì căng thẳng và kịch tính đến tận phút chót, với Sadio Mane ghi bàn quyết định giúp Liverpool thắng 2-1 trong thời gian đá bù.

Đây là lần thứ 6 giải giao hữu quốc tế ICC được tổ chức, lần này với 18 CLB danh tiếng của 6 quốc gia hàng đầu châu Âu tham gia với 27 trận đấu diễn ra ở 23 sân bóng khác nhau. Mỗi đội thi đấu 3 trận. Về mặt cơ cấu, tên tuổi của các đội bóng tham dự ICC 2018 còn cao hơn cả Champions League lừng danh. Chất lượng thì dĩ nhiên không thể so sánh, vì rất nhiều ngôi sao không có mặt do còn nghỉ hè. Chưa kể, đây cũng chỉ là giải giao hữu. Bù lại, hình thức thi đấu nhanh gọn (hòa đá 11 m) khiến các đội tham dự đều chơi hết mình. Thực tế ICC 2018 có chất lượng cao hơn hẳn so với những gì người ta có thể chờ đợi ở các giải giao hữu.

Một vấn đề nghiêm túc đang được đặt ra: ICC liệu sẽ trở thành mô hình hấp dẫn, làm thay đổi hẳn bộ mặt của bóng đá giao hữu trong tương lai? Cách đây khoảng chục năm, bóng đá giao hữu trước mùa bóng mới tại châu Âu gần như chỉ có một con đường phổ biến, gọi là "tour châu Á". Để mở rộng thị trường, các đội nổi tiếng ở châu Âu thường đến một vài nước châu Á đá giao hữu.

Theo thủ môn một thời của M.U Van der Sar, hiện là giám đốc makerting nổi tiếng thì giới bóng đá hoàn toàn có thể "chấn chỉnh" cách đá giao hữu trước mùa bóng mới sao cho vừa đảm bảo những giá trị truyền thống của môn bóng đá, vừa khai thác tối đa năng lực "đẻ trứng vàng" của môn thể thao vua. Hình thức đá giao hữu mới của các đội bóng hàng đầu châu Âu hiện nay (ngang cùng đẳng cấp, dễ cọ xát và trình độ cân bằng nên thu hút khán giả) của giải giao hữu ICC chính là cuộc cách mạng mới nâng tầm bóng đá giao hữu toàn cầu.

Nguyễn Minh