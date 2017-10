Indonesia tố cáo trọng tài gian lận

Hôm qua, Trưởng đoàn đội Indonesia có mặt trong trận đấu với Bahrain, ông Bob Hippy - cũng là thành viên trong Ban Chấp hành LĐBĐ Indonesia (PSSI), cho rằng: “Chính trọng tài người Li Băng Andre El Haddad mới thực sự đáng ngờ. Trước trận, tôi có nghe phong thanh Bahrain sẽ thắng đậm, và thực sự họ đã thắng đậm nhờ trọng tài. Ông ta đã tặng cho Bahrain đến 4 quả penalty suốt cả trận (2 trong số này được chuyển thành bàn), đuổi thủ môn chính của chúng tôi ra khỏi sân ngay từ đầu trận vì một lỗi chỉ đáng phạt thẻ vàng, không công nhận 1 bàn thắng hợp lệ của cầu thủ Ferdinand Sinaga ghi ở hiệp 2… Ngoài ra, còn hàng loạt tình huống thổi ép khác. Với một trọng tài thiên vị trắng trợn như vậy, Indonesia không thua đậm mới lạ”.

HLV tạm thời tuyển Indonesia, ông Aji Santoso cũng cùng nhận định trên khi cho rằng: “Trọng tài đã “giết” chúng tôi. Tôi rất ủng hộ quyết định của FIFA và cả AFC mở cuộc điều tra làm rõ vụ việc trên, để gột rửa thanh danh cho tuyển Indonesia”.



Trọng tài Andre El Haddad - Ảnh: Reuters

Được biết, trọng tài Andre El Haddad từng gây rất nhiều tranh cãi khi điều hành trận Trung Quốc (TQ) thắng Singapore 2-1 trong lượt mở màn vòng loại thứ 3. Sau khi TQ bị dẫn 0-1, chính trọng tài này đã cho chủ nhà 2 quả phạt 11m liên tiếp để gỡ hòa 1-1 trước khi ghi ấn định chiến thắng phút 73 từ một tình huống việt vị. Khi đó, HLV Avramovic cùng các cầu thủ Singapore đã phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, thay vì được minh oan, ông Avramovic bị FIFA phạt cấm chỉ đạo 4 trận và nộp phạt 10.000 USD.

Ngoài việc lấy lý do bị trọng tài thổi ép, phía Indonesia viện một lý do khác cũng “chính đáng” là do trước lượt đấu cuối đã hết hy vọng đi tiếp nên sa thải HLV người Hà Lan Wilhelmus Rijsbergen và đưa HLV Aji Santoso từ đội U.23 lên tạm thay. HLV này đã chọn phần lớn cầu thủ trẻ vừa dự SEA Games 2011 để đi thi đấu cọ xát nên không tránh khỏi thất bại.

Dù vụ việc đang được điều tra, nhưng trước mắt với việc đội nhà để thua đậm đến 10-0 khiến CĐV Indonesia nổi giận đã phản ứng dữ dội PSSI. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Andi Mallarangeng nói: “Dù nội bộ PSSI có bất đồng, nhưng họ phải nhớ rằng không thể để ĐTQG làm xấu hổ cả đất nước với một trận đấu thua thảm hại như vậy”.

