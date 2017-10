Inter Milan hết đường lùi

Rạng sáng mai, Inter chơi trận sống mái trước AS Roma trên sân nhà với mục tiêu duy nhất là phải thắng, để ngăn chặn khủng hoảng sau 3 trận thua liên tiếp.

Tân HLV Gian Piero Gasperini là người đang hứng chịu nhiều áp lực nhất, và có thể sẽ trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong số các CLB lớn ở châu Âu bị sa thải ngay đầu mùa giải nếu như Inter thất thủ trước Roma.

Do đó, trận đấu với Roma cũng gần như là “trận chung kết” đối với HLV Gasperini. Sau những thử nghiệm thất bại với các chiến thuật tấn công đầy mạo hiểm 3-4-3 và 4-3-3, ông Gasperini vẫn chưa tìm được lối chơi mới nào cho Inter. Mặt khác, đang có sự bất đồng về chiến thuật thi đấu giữa HLV Gasperini với một số trụ cột của Inter như Milito, Sneijder hay thủ môn Cesar... Thậm chí, tiền đạo Milito đã so sánh: “Lối chơi của Inter hiện nay quá bất ổn so với dưới thời HLV Jose Mourinho”.

Ông chủ tịch Moratti của Inter cũng nói bóng gió tới khả năng HLV Gasperini cần thay đổi thì mới mong có được một kết quả khả quan trước Roma - đội cũng gặp khó khăn tương tự như Inter, sau khi được dẫn dắt bởi tân HLV Luis Enrique với nhiều cách tân rập khuôn lối đá như Barcelona, nhưng chưa mang lại hiệu quả. Roma sau khi bị loại khỏi vòng bảng Europa League, cũng có trận ra quân thất bại trước Cagliari 1-2.

Ở mùa giải trước, Inter và Roma gặp nhau 4 trận, 2 trận ở giải Serie A (Roma thắng 1-0 lượt đi, nhưng thua 3-5 lượt về) và 2 trận ở bán kết Cúp nước Ý, Inter thắng 1-0 và hòa 1-1 để giành quyền vào chung kết thắng Palermo 3-1 cứu vãn một mùa giải suýt trắng tay.

Arsenal tiếp mạch thắng? Các “Pháo thủ” đang dần hồi tỉnh sau cú sốc chí mạng thua kình địch M.U 2-8 với trận thắng Swansea (1-0) và trận hòa rất tích cực trước Borussia Dortmund (1-1) tại vòng bảng Champions League. Vì vậy, dư luận kỳ vọng Arsenal sẽ trở lại chính mình trong chuyến làm khách trên sân Ewood Park vào tối nay trước đối thủ Blackburn sa sút và đang đứng chót bảng với vỏn vẹn 1 điểm sau 4 trận. G.Lao

Tỷ lệ cược - Serie A: 18.9, 1 giờ 45: Inter Milan - AS Roma: Inter chấp nửa, thắng 9. - Premier League: 17.9, 18 giờ 45: Blackburn - Arsenal: Arsenal chấp nửa, thắng 9. 21 giờ: Aston Villa - Newcastle: Villa chấp nửa, thắng 9. Bolton - Norwich: Bolton chấp nửa, một, thắng 8. Everton - Wigan: Everton chấp 1 trái, thắng 9. Swansea - West Brom: Đồng banh, chủ nhà thắng 9. Wolverhampton - QPR: Wolver chấp nửa, thắng 9. - La Liga: 17.9, 23 giờ: Sporting Gijon - Valencia: Valencia chấp đồng nửa, thắng 8. 18.9, 1 giờ: Barcelona - Osasuna: Barca chấp 2 trái rưỡi, thắng 8. (Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên Bóng đá TV, HTVC, K+) G.L

(Nguồn: Asianbookie)

Giang Lao