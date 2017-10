Inter Milan lại thua

Với trận thua Napoli 0-1 (Lavezzi ghi bàn duy nhất phút 59) rạng sáng qua, Inter Milan chính thức khép lại một tháng thi đấu có lẽ là tệ nhất trong lịch sử gần 103 năm của mình khi hòa 1 và thua liên tiếp 5 trận ở mọi đấu trường.

Tuy nhiên, HLV Claudio Ranieri cương quyết không nói lời từ chức. Trong khi đó, báo chí Ý dự đoán Chủ tịch Inter Massimo Moratti sẽ sớm có quyết định sa thải nhà cầm quân này để cứu đội bóng thoát khỏi tình trạng tụt dốc không phanh. Hiện Inter vẫn giậm chân ở vị trí thứ 7 sau 25 vòng đấu, thua đội đứng trong tốp 3 dự vòng loại Champions League mùa tới là Udinese (thắng Bologna 3-1) đến 9 điểm (36 so với 45). Trong khi đó, Napoli nhờ trận thắng trên leo lên vị trí thứ 5 tiếp tục củng cố hy vọng đua tranh suất dự Champions League với cả Lazio (đội thắng Fiorentina 1-0).



Cầu cầu thủ Inter choáng váng sau trận thua - Ảnh: AFP

Ở một diễn biến khác, nội bộ CLB AS Roma lại rối ren sau trận thua Atalanta 1-4, khi HLV Luis Enrique dù ở tình thế thiếu người (thủ quân Totti bị treo giò), vẫn loại luôn tiền vệ kiến thiết còn lại là De Rossi ra khỏi danh sách thi đấu do cầu thủ này vi phạm kỷ luật (tập trung muộn trong cuộc họp chiến thuật trước trận đấu). Như vậy, cùng với 2 chiếc thẻ đỏ của Osvaldo và Cassetti, còn Gago thì nhận thẻ vàng thứ 5 cũng vắng mặt trận tới gặp Lazio, khiến AS Roma rơi vào khủng hoảng thật sự.

G.Lao