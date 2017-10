Inter Milan lấy lại thể diện

Atletico Madrid suýt trả giá vì chủ quan Trong loạt trận đấu vòng 4 La Liga diễn ra rạng sáng nay, Atletico Madrid đã giành chiến thắng 4-3 Rayo Vallecano. Tuy nhiên, đội bóng do HLV Diego Simeone dẫn dắt cũng khiến khán giả nhà phải lo lắng trong những phút cuối trận. Dẫn trước đối phương đến 4-0 nhờ công của Mario Suarez, Koke, Arda Turan và Radamel Falcao chỉ trong 56 phút, những tưởng Atletico Madrid sẽ có một trận thắng nhà nhãn. Thế nhưng, ở cuối trận, các cầu thủ Rayo Vallecano đã vùng lên dữ dội. Sự lỏng lẻo ở hàng thủ Atletico Madrid đã giúp đội khách ghi liên tiếp 3 bàn do công của Andrija Delibasic (2 bàn) và Leo Carrilho chỉ trong vòng 10 phút cuối. Rất may cho Atletico Madrid là thời gian không còn, nếu không rất có thể Rayo Vallecano sẽ làm nên bất ngờ. Với chiến thắng này, Atletico Madrid có được 7 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga. Kết quả các trận đấu Espanyol 3 - 3 Bilbao Granada 1 - 1 Deportivo Osasuna 1 - 1 Mallorca Sociedad 2 - 0 Zaragoza Atletico Madrid 4 - 3 Rayo Vallecano