Inter Milan lỡ bước

Mô tả Inter Milan đã không thể tận dụng lợi thế để gia tăng cách biệt về điểm số khi bị Genoa cầm chân 0-0 trong trận đấu vòng 27 Serie A diễn ra rạng sáng qua. Do AC Milan cũng hòa trước đó nên Inter Milan vẫn giữ khoảng cách 4 điểm (59 so với 55) với đội của Ronaldinho. Juventus đá bại Fiorentina 2-1 ngay trên sân đối phương, nhưng vẫn ở vị trí thứ 5 do đội thứ 4 Palermo thắng Livorno 1-0. Ở giải Ngoại hạng Anh, Everton thắng đậm Hull City đến 5-1 và vươn lên vị trí thứ 8 với 41 điểm. Tại vòng 25 La Liga, Villarreal và Atlectico Madrid không thể cải thiện được vị trí khi hòa Espanol (0-0) và Zaragoza (1-1); còn Athletic Bilbao thu hẹp khoảng cách với top 6 xuống còn 2 điểm bằng trận thắng Valladolid 2-0. Ở vòng 25 Bundesliga, Leverkusen (50 điểm) bỏ lỡ cơ hội giành lại ngôi đầu của Bayern Munich (53 điểm) khi bất ngờ thua 2-3 trên sân của Nuremberg, đồng thời nhường vị trí thứ 2 lại cho Schalke 04. T.Nguyên