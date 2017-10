Inter Milan mất cả chì lẫn chài

Khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn, nhưng Inter Milan lại kết thúc trong nỗi thất vọng khi không giành được suất dự cúp châu Âu mùa tới, sau trận thua 1-3 trước Lazio ngay trên sân nhà ở vòng 36 Serie A diễn ra hôm qua.

Với thất bại này, mùa giải coi như đã khép lại với đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza khi không còn mục tiêu do kém đội đứng thứ 5 là Udinese 7 điểm (53 so với 60), trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu. Trong khi đó, Udinese lại thể hiện hình ảnh trái ngược khi dù vật lộn ở nhóm cuối bảng ở đầu mùa nhưng lại tràn trề hy vọng giành suất dự Europa League ở cuối mùa khi xuất sắc đánh bại chủ nhà Palermo 3-2. Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Udinese ở Serie A và giúp họ vượt qua AS Roma, Lazio (cùng 58 điểm) để vươn lên vị trí thứ 5.

Ở cuộc tranh đua suất còn lại dự Champions League, AC Milan (68 điểm) dù hạ chủ nhà Pescara 4-0 nhưng vẫn chưa giữ chắc vị trí thứ 3 do đối thủ cạnh tranh Fiorentina (64 điểm) cũng vượt qua Siena 1-0. Ở cuộc chiến trụ hạng, ngoài Pescara sớm xuống chơi ở Serie B và Siena (30 điểm) gần như hết hy vọng, Palermo (32 điểm) đang yếu thế trước Genoa (36 điểm) và Torino (37 điểm) trong cuộc chạy trốn suất rớt hạng còn lại.

Nguyên Khoa

