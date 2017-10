Inter trở lại

Mới một tháng trước, á quân Inter Milan còn ngụp lặn ở vị trí thứ 14, nhưng chỉ sau 4 vòng đấu Serie A vừa qua, đội bóng của HLV Ranieri vươn lên một cách ngoạn mục để giữ vị trí thứ 5, mở ra cơ hội giành suất dự Champions Leasgue. Dù chỉ có một bàn thắng do Ranocchia ghi, nhưng bấy nhiêu cũng vừa đủ để Inter thể hiện lại phong độ của “ông lớn”. Với khoảng cách 10 điểm so với đội dẫn đầu Juventus và 6 điểm so với đội xếp thứ tư là Lazio, các cầu thủ áo xanh-đen hoàn toàn có thể nghĩ đến việc quật khởi sau kỳ nghỉ đông.

Ngược với Inter, đội xếp thứ ba mùa rồi Napoli lại đang sa sút khi bị AS Roma đá bại ngay trên thánh địa San Paolo ở trận đấu vòng 15 Serie A. Chính Napoli biếu không bàn thua cho đội khách sau pha đốt lưới nhà của thủ thành Morgan De Sanctis, rồi sự mất tập trung của hàng thủ giúp 2 chân sút Roma Pablo Osvaldo và Fabio Simplicio ấn định tỷ số 3-1, khiến bàn thắng của Hamsik trước đó vô nghĩa.

Ở tốp đầu Udinese hòa Lazio 2-2 trên sân khách đã giúp họ bằng điểm AC Milan (thua hiệu số) và vẫn cách Juventus 2 điểm.

N.Khoa