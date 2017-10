Inter vượt qua ký ức buồn

Nếu biến giấc mơ đó thành hiện thực, Inter của Mourinho sẽ là đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử của họ. Vào thời “La Grande Inter”, dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Helenio Herrera, Nerazzuri cũng chỉ giành được cú đúp (Scudetto và Cúp C1 mùa giải 1964-1965).

Tuy nhiên, đêm nay Inter cần phải thận trọng khi hành quân đến sân Olimpico của Lazio. Mùa giải 2001-2002, ở vòng đấu cuối cùng, Inter vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 69 điểm, hơn hai đội đứng sau là Juventus và Roma lần lượt 1 và 2 điểm. Trận đấu cuối cùng của họ cũng diễn ra trên sân Lazio. Những tưởng đội bóng áo sọc xanh đen sẽ lên ngôi vô địch nhưng thất bại 2-4 đã khiến họ phải nhìn Juventus đăng quang.

Inter sẽ bước vào trận đấu này sau khi trải qua 90 phút cực kỳ căng thẳng ở Nou Camp cách đây vài ngày. Phải thi đấu với 10 người trong 2/3 thời gian trận đấu vừa qua, chắc chắn thể lực của các cầu thủ Inter sẽ khó lòng hồi phục. Bên cạnh đó, tiền vệ Wesley Sneijder đã bị đau nhẹ, phải rời sân trong hiệp hai. Tiền đạo Goran Pandev dù đã được điền tên vào đội hình xuất phát nhưng phải ngồi ngoài sau khi tái phát chấn thương lúc khởi động.

Bên phía Lazio, tình hình thậm chí còn khó khăn hơn. HLV Edy Reja và tiền vệ Cristian Ledesma không thể tham dự trận đấu này vì án phạt. Bên cạnh đó là hàng loạt cầu thủ bị chấn thương như Stendardo, Meghni, Manfredini, Matuzalem và Bizzarri. Trong khi, tiền đạo Flocarri đang chạy đua với thời gian để có thể bình phục chấn thương giãn cơ.

Trước vòng đấu này, một số trụ cột của Roma đã hy vọng rằng Lazio có thể giúp họ bằng cách lấy điểm của Inter. Đáp lại, chủ tịch Lazio, ông Claudio Lotito, cho biết: “Chúng tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ và bản thân chúng tôi. Chính vì vậy, chúng tôi luôn ra sân với đội hình mạnh nhất. Hơn nữa, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để giành quyền trụ hạng”.

Dù vậy, có khá nhiều lý do để tin Inter sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Trước hết thống kê cho thấy trong 10 trận gần đây giữa hai đội, Inter chưa từng thất bại trước Lazio (thắng 7, hòa 3). Ngoài ra, một lý do nữa là Lazio và Roma không ưa gì nhau, nên dù chủ tịch Lazio có phát biểu như vậy, cũng khó có chuyện Lazio chiến đấu cật lực để lấy điểm của Inter. Trong cuộc chiến trụ hạng, Lazio hiện đang hơn khu vực nguy hiểm 6 điểm, họ có thể lấy điểm ở hai vòng cuối (gặp Livorno đã xuống hạng và Udinese đã an toàn). Goal dự đoán: Inter thắng 2-1, Totomaster dự đoán: Hòa 1-1.

Hải Lâm