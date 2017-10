Iran và Iraq sẽ gặp Hàn Quốc và Úc ở tứ kết

Trước khi lượt trận cuối diễn ra, với hai trận toàn thắng, Iran không những chắc một suất ở vòng tứ kết, mà còn chiếm luôn ngôi đầu bảng D, khiến tấm vé còn lại chỉ còn là cuộc đua giữa bộ ba Iraq, CHDCND Triều Tiên và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

UAE là đội yếu thế nhất khi họ buộc phải thắng đối thủ mạnh Iran trong trận cuối cùng nếu muốn có hy vọng đi tiếp. Trong khi đương kim vô địch Iraq, nhiều hơn 2 điểm so với hai đối thủ còn lại, đang có lợi thế. Họ chỉ cần hòa CHDCND Triều Tiên là sẽ có mặt ở vòng tứ kết. Trong trường hợp cả CHDCND Triều Tiên và UAE cùng thắng trận, đội nào thắng đậm hơn sẽ đi tiếp.

Tuy nhiên, đã không có bất ngờ nào xảy ra ở bảng đấu cuối cùng.

Với thực lực vượt trội, Iran đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước UAE. Tính đến thời điểm này, Iran là đội duy nhất toàn thắng vòng bảng. Với 9 điểm sau 3 lượt trận, Iran đứng đầu bảng D và giành vé vào tứ kết một cách rất thuyết phục.

Trên sân Qatar Sports, Iran tiếp tục giành thế chủ động trong suốt hiệp một, nhưng bàn mở tỷ số chỉ đến trong hiệp hai.

Người mở tỷ số cho Iran là Arash Afshin, ở phút 70. Song chỉ 5 phút sau, cũng chính tiền đạo mới 20 tuổi này đã khiến Iran ở vào thế chơi thiếu người, khi nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân do phạm lỗi thô bạo.



Tiền đạo Arash Afshin khiến Iran chơi thiếu người ở phút 75 sau pha phạm lỗi thô bạo - Ảnh: AFP

Những tưởng các cầu thủ UAE biết tận dụng lợi thế hơn người nhưng không phải vậy. Phút 79, đến lượt UAE phải chơi thiếu người, Sebil đã "giúp" trận đấu cân bằng về số người trên sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2, cũng với lỗi vào bóng thô bạo.



Hậu vệ Khaled Lashkari của UAE bị truất quyền thi đấu ở phút 79 - Ảnh: Reuters

Đến lúc này, khả năng đi tiếp của UAE gần như không còn. Bởi tại sân Al Rayyan, trận đấu diễn ra cùng giờ Iraq vẫn giữ nguyên được tỷ số 1-0. Người lập công cho đội đương kim vô địch Iraq là Karrar Jassim, bàn thắng diễn ra ở phút 22.



Karrar Jassim - tác giả của bàn thắng duy nhất giúp Iraq vượt qua CHDCND Triều Tiên - Ảnh: AFP

Có lẽ vì đã biết số phận sớm được an bài, nên nhanh chóng sau đó, phút 83 và 90, UAE phải gánh chịu thêm hai bàn thua nữa. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 do công của Bengar và bàn còn lại là do Walid Abbas tự đưa bóng vào lưới nhà.

Ở vòng tứ kết sắp tới đây (23.1.2011 - giờ Việt Nam) trên sân Jassim Bin Hamad, Iraq sẽ gặp Úc - đội đứng đầu bảng C. Còn Iran sẽ tiếp tục ở lại sân Qatar Sports để gặp Hàn Quốc.

Nhận xét về đối thủ (Iran) ở tứ kết, đội trưởng của Hàn Quốc - Park Ji Sung - đã có phát biểu trên AFP như sau: "Iran là đội bóng mạnh, một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á hiện nay, vì thế sẽ rất khó khăn khi đối mặt với họ. Tuy nhiên, không có nghĩa chúng tôi hoàn toàn lép vế trước Iran. Đến với giải này ai cũng có sự chuẩn bị trước. Hàn Quốc đến Qatar là để giành chức vô địch và vì vậy, chúng tôi sẽ không ngán bất cứ đối thủ nào".

Những đánh giá của tiền vệ đang khoác áo CLB Manchester United đã nhận được sự ủng hộ từ phía đối thủ, điển hình là HLV của Iran - ông Afshin Ghotbi.



HLV trưởng tuyển Iran - Afshin Ghotbi là người hiểu rõ về bóng đá Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

"Tôi yêu đất nước Hàn Quốc, yêu cầu thủ Hàn Quốc. Về cá nhân tôi không muốn Iran sẽ kết thúc giải sớm. Tất nhiên, tôi muốn Iran đi đến trận cuối cùng. Nhưng trên căn bản, Hàn Quốc là đối thủ đáng gờm. Họ là một thách thức rất lớn mà Iran phải vượt qua", hãng tin Reuters dẫn lời phát biểu của HLV Ghotbi.

Cũng phải nói thêm, Afshin Ghotbi sinh ra và trưởng thành ở Mỹ, nhưng sự nghiệp huấn luyện của ông xuất phát từ Hàn Quốc. Tại World Cup 2002, ông là trợ lý kỹ thuật của HLV Guus Hiddink - người đã đưa tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết.

Ông Ghotbi còn từng làm công việc tương tự ở CLB Samsung Bluewings và chưa hết, ông cũng với vai trò đó cho hai cựu HLV tuyển Hàn Quốc (sau Guus Hiddink) là Dick Advocaat và Pim Verbeek.

Năm 2007, Ghotbi về nước và mãi đến đầu năm 2009 ông mới nhận được quyết định bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng tuyển Iran. Sau Asian Cup, HLV 46 tuổi sẽ đến Nhật để dẫn dắt CLB Shimizu S-Pulse của giải J-League.

