James Rodriguez sang Real Madrid với giá 80 triệu euro

(TNO) Một 'quả bom tấn' nữa trên thị trường chuyển nhượng chuẩn bị được kích hoạt khi AS Monaco được cho là đã đồng ý bán tiền vệ James Rodriguez cho Real Madrid.

>> Real Madrid xếp số 1 đội bóng giá trị nhất hành tinh

>> Real Madrid ăn mừng nguyên đêm

>> HLV Simeone vào sân ‘tính sổ’ với hậu vệ Real Madrid



Rodriguez thi đấu chói sáng ở World Cup vừa qua - Ảnh: AFP

Theo Eurosport, AS Monaco và Real Madrid đã thống nhất giá chuyển nhượng của James Rodriguez là 80 triệu euro. Bên cạnh đó, cầu thủ người Colombia cũng đã đồng ý nhận 7 triệu euro/năm theo hợp đồng kéo dài trong 6 năm.

Kể từ sau khi World Cup kết thúc, tương lai của Rodriguez đã trở thành đề tài của báo giới châu Âu khi bản thân cầu thủ 23 tuổi lên tiếng nói rằng anh "mơ ước được chơi cho Real Madrid".

Hôm 20.7 vừa qua, Rodriguez đã bị cánh phóng viên tại Tây Ban Nha bắt gặp tại sân bay Madrid. Dù vậy, cầu thủ này không nhập cảnh mà sau đó bay sang Nice (Pháp) bằng chuyến bay sau đó.

Theo báo chí Tây Ban Nha, nhiều khả năng Rodriguez sang Madrid là để đàm phán các điều khoản cá nhân với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hiện tại, cầu thủ vừa giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup đã có mặt ở Monaco. Eurosport cho rằng Rodriguez đang chờ đợi các thủ tục trước khi đến ra mắt ở sân Bernabeu.



Thủ môn Lopez có thể sẽ là một phần của bản hợp đồng mua Rodriguez - Ảnh: AFP

Trong khi đó, tờ AS cho rằng có thể Real Madrid sẽ chuyển giao cho AS Monaco một cầu thủ để giảm bớt tiền chuyển nhượng. Thủ môn Diego Lopez hoặc tiền vệ Sami Khedira có thể sẽ là 1 trong 2 cầu thủ sang AS Monaco. Ngoài ra, Real Madrid cũng có thể sẽ bán tiền vệ Angel Di Maria cho PSG.

Rodriguez đã thi đấu chói sáng tại World Cup 2014 vừa qua. Anh góp công lớn đưa Colombia vào tứ kết khi ghi được 6 bàn sau 5 trận. Với màn trình diễn xuất sắc, nhiều người cho rằng tiền vệ này xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng vàng hơn tiền đạo Lionel Messi của tuyển Argentina.

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì Real Madrid sẽ có được tân binh chất lượng cao thứ 2 trong kỳ chuyển nhượng này. Hồi tuần trước, đội bóng Hoàng gia đã bỏ ra 30 triệu euro để mua Toni Kroos, cầu thủ vừa cùng tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 2014.

Khi chuyển sang khoác áo đội bóng mới, Rodriguez có thể sẽ mang áo số 10. Đây là số áo đang trống kể từ khi Mesut Ozil rời sân Bernabeu để sang Arsenal.

Khánh Uyên

Khánh Uyên