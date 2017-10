John Terry trả giá đắt

Quyết định hợp lý

Giải thích trong bản thông cáo với báo chí, HLV Fabio Capello bày tỏ: "Quyết định tước băng thủ quân của John Terry, tôi dựa trên những lợi ích tốt nhất của đội tuyển Anh. Terry trong tư cách đội trưởng thời gian qua đã thể hiện những phẩm chất thủ lĩnh rất tốt, nhưng tôi cũng phải xem xét cả những yếu tố khác, và hiểu rằng phải đặt quyền lợi cả tập thể tuyển Anh lên trên hết. Quyết định này cũng tốt cho Terry sau những gì đã xảy ra". Trong khi đó, Terry sau khi bị cách chức thủ quân cũng đưa ra một thông báo ngắn gọn: "Tôi tôn trọng quyết định của HLV Capello, và cam kết vẫn sẽ cống hiến hết mình cho đội tuyển trong thời gian tới".

Trước đó, Terry sau buổi tập với CLB Chelsea đã được FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) triệu tập tới phòng họp tại sân Wembley vào đầu giờ chiều ngày thứ sáu (theo giờ địa phương) để giải trình với HLV Capello xung quanh vụ scandal tình ái của mình. Khi đó anh đã nhất quyết không chịu từ chức và khẳng định sẽ "giữ kín ý kiến của mình" cho đến khi thảo luận xong với HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vị HLV 63 tuổi người Ý nổi tiếng nghiêm khắc - ông Fabio Capello (còn có biệt danh là Don Fabio) đã đưa ra quyết định chóng vánh chỉ sau chừng 12 phút nói chuyện trực tiếp. Ông Capello có ý trách Terry là đã không thành thật, và vi phạm đạo đức nghiêm trọng khi lén lút vụng trộm với bạn gái của một người bạn thân.

Rio Ferdinand sẽ làm tân thủ quân tuyển Anh trong trận đấu giao hữu với Ai Cập vào ngày 3.3 tới trên sân Wembley. HLV Capello giải thích về quyết định này: "Khi tôi chọn Terry làm thủ quân, tôi cũng chọn đội phó là Rio Ferdinand, và người kế nữa là Steven Gerrard. Vì vậy, khi tước băng thủ quân của Terry thì chỉ cần đôn lên, không cần phải tìm kiếm người khác thay thế".

Đến khi mọi chuyện vỡ lở ra công chúng, Terry cũng không báo cáo cho ai biết nguyên nhân cớ sự, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của đội tuyển Anh... Một nguồn tin riêng của tờ Daily Mail tiết lộ, Terry tỏ ra ăn năn và xin HLV của mình tha thứ, nhưng ông Capello không có sự lựa chọn nào khác, và ông đã buộc phải hành động dứt khoát để bảo vệ tập thể tuyển Anh. FA cũng đồng tình với quyết định này. Trong khi đó, các cuộc thăm dò nhanh của các hãng tin ở Anh như BBC Sports đều cho thấy người hâm mộ nước này hoàn toàn tán thành quyết định của ông Capello.

Thiệt hại nặng nề

Theo điều tra riêng của các báo khổ nhỏ ở Anh mà đi đầu là tờ News of the World thì Terry đã có khoảng bốn tháng quan hệ vụng trộm với Vanessa Peroncel - bạn gái cũ của hậu vệ Wayne Brigde, và hậu quả là cô này có thai buộc phải đi phá nhằm ém nhẹm vụ việc. Khi biết vụ này, Brigde đã chủ động chia tay Peroncel. Từ đó mọi sự vỡ lở và tạo nên một vụ scandal dữ dội làm chao đảo bóng đá Anh. News of the World cho biết Terry phải bỏ ra gần 800.000 bảng Anh để mua sự im lặng từ người tình Peroncel. Trong một thông cáo - thông qua người đại diện pháp lý - cô Peroncel cũng cam kết sẽ không công khai chuyện tình của mình với bất cứ giá nào. Peroncel cũng cảm thấy tiếc nuối khi hay tin Terry bị cách chức thủ quân tuyển Anh chỉ vì chuyện lăng nhăng bên ngoài sân cỏ.

Theo ước tính sau khi bị tước băng thủ quân, ngoài việc đối mặt với nguy cơ ly dị và phải chia tài sản cho cô vợ chính thức Toni, đội trưởng Chelsea coi như cũng mất luôn các quyền lợi nhận tài trợ có giá trị từ 3 - 5 triệu bảng Anh. Và dĩ nhiên, Terry cũng mất luôn khoảng 250.000 bảng tiền thưởng mà FA chia cho cá nhân người giữ chức thủ quân, theo quy định của các nhà tài trợ cho tuyển Anh.

Thiệt hại về tài chính với Terry còn có thể bù đắp, nhưng mất mát về uy tín và danh dự thì Terry - như một thần tượng đã bị sụp đổ - khó lòng gượng dậy để lấy lại sau những lỗi lầm đáng trách của mình.

* HLV Carlo Ancelotti (Chelsea): "Terry vẫn sẽ thi đấu trong trận gặp Arsenal. Tôi không quan tâm tới chuyện gì đã xảy ra giữa Capello và Terry, vì đó không phải là vấn đề của tôi. Tôi chỉ làm công việc của mình, và Terry là một cầu thủ quan trọng của Chelsea nên anh ấy sẽ ra sân".



* Thủ tướng Anh Gordon Brown: "Trong việc này, chỉ có một người được toàn quyền đưa ra quyết định, và ông Capello đã quyết định sự việc. Tôi nghĩ, mọi người cũng nên dừng ở đây. Tôi chúc đội tuyển Anh sẽ thi đấu tốt tại Nam Phi vào tháng 6 tới".



* Bình luận viên Mark Lawrenson của BBC Sports: "Tôi nghĩ, nếu khôn ngoan thì Terry phải từ chức từ cuối tuần trước, và điều đó có thể sẽ làm dịu dư luận. Khi ấy có lẽ ông Capello sẽ có một quyết định khác".



* Cựu tiền đạo tuyển Anh Mark Hateley: "Tôi ủng hộ quyết định này. Bây giờ, điều duy nhất mà chúng ta nghĩ là hướng đến khẩu hiệu "Team England" (đội tuyển Anh)".

Giang Lao