Juventus ăn mừng chức vô địch bằng chiến thắng trước Atalanta

(TNO) Đã sớm giành chức vô địch Serie A sau khi AS Roma để thua Catania 1-4 ở loạt trận đấu sớm nhưng Juventus vẫn khiến khán giả nhà hài lòng bằng chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Atalanta để đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp đoạt Scudetto.

Trong trận đấu vừa qua, HLV Antonio Conte có đến 8 sự thay đổi so với đội hình vừa hòa 0-0 với Benfica ở lượt về bán kết Europa League hồi giữa tuần trước. Dù vậy, pha lập công của Simone Padoin ở phút 72 cũng đủ giúp Juventus có được 3 điểm trước Atalanta.

Như vậy, sau 36 trận, đội bóng thành Turin có 96 điểm, hơn AS Roma 11 điểm và chỉ còn kém 1 điểm so với kỷ lục về điểm trong một mùa giải do Inter Milan lập nên vào năm 2007.

Bên cạnh đó, đây cũng là chiến thắng thứ 18 liên tiếp trên sân nhà ở mùa này và thầy trò Conte chỉ còn 1 trận đấu cuối với Cagliari để hoàn tất một mùa giải trọn vẹn.

Dưới đây là một số hình ảnh Juventus ăn mừng chức vô địch:



Trước trận đấu, các CĐV Juve đã mở hội ăn mừng trên đường phố Turin

Các cầu thủ đội chủ nhà (áo sọc trắng đen) thi đấu khá nhàn nhã

Nhưng vẫn giành chiến thắng nhờ pha lập công của Padoin

Trên khán đài, các CĐV càng thêm phấn khích

Dù Juventus đã bị tước 2 chức vô địch nhưng với CĐV này, đội bóng vẫn có 32 Scudetto

Các thành viên Juve ăn mừng sau khi trận đấu kết thúc

Các cầu thủ công kênh HLV Conte, người góp công lớn trong thành công của đội bóng

Con gái Vittoria cũng đến sân chia vui cùng HLV Conte

Khánh Uyên

Ảnh: AFP/Reuters

