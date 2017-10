Juventus - AS Roma: 'Bà đầm già' rửa hận ở Turin

Nhà đương kim vô địch Juventus sẽ có cơ hội đòi lại món nợ để thua AS Roma khi tiếp đón đại diện thủ đô trong trận đấu diễn ra lúc 2 giờ 45 phút rạng sáng mai (25.1, giờ Việt Nam).

Paulo Dybala đang có phong độ cao ở Juventus - Ảnh: AFP Paulo Dybala đang có phong độ cao ở Juventus - Ảnh: AFP

Những cuộc đối đầu giữa Juventus và AS Roma gần đây diễn ra rất kịch tính. Năm ngoái, Juventus đánh bại AS Roma trong 90 phút đầy tranh cãi khi trọng tài Gianluca Rocchi thưởng cho đội chủ nhà hai quả phạt đền đầy nghi vấn. Kết thúc trận đấu đó, Juventus hạ AS Roma bằng tỷ số 3-2 nhờ bàn thắng ở phút 86 của Leonardo Bonucci. Nhưng tới đầu mùa giải 2015-2016, AS Roma đòi nợ thành công khi quật ngã Juventus với tỷ số 2-1.



Chiếu theo những dữ kiện trên, cán cân về thành tích đối đầu của Juventus và AS Roma đang cân bằng. Song, tính ở mùa này thì AS Roma đang dẫn trước đối thủ và cuộc chạm trán ở vòng 21 Serie A tới đây chứng kiến chủ nhà Juventus vào trận với tư thế kẻ đòi nợ. Lúc này, phong độ và tiếng nói lịch sử đang ủng hộ "Bà đầm già" với thành tích 11 trận toàn thắng liên tiếp, trong khi AS Roma vừa thay tướng. Họ chào đón sự trở lại của chiến lược gia lão làng Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti liệu có giúp AS Roma vượt khó trước Juventus? - Ảnh: AFP. Luciano Spalletti liệu có giúp AS Roma vượt khó trước Juventus? - Ảnh: AFP.

Với AS Roma, sân Juventus Stadium như chứa đựng một lời nguyền khiến họ luôn gặp khó khăn mỗi lần làm khách tới đây. Từ ngày Juventus đổi tên thành Juventus Stadium thì từ năm 2011 tới nay chưa khi nào AS Roma đánh bại được đại diện thành Turin. Họ chỉ ghi ghi được 3 bàn thắng trong 5 trận làm khách, còn Juventus có tới 17 bàn. Lần gần nhất AS Roma hạ được Juventus ngay tại Turin đã cách đây 6 năm.



Với AS Roma, sân Juventus Stadium như chứa đựng một lời nguyền khiến họ luôn gặp khó khăn mỗi lần làm khách tới đây. Từ ngày Juventus đổi tên thành Juventus Stadium thì từ năm 2011 tới nay chưa khi nào AS Roma đánh bại được đại diện thành Turin. Họ chỉ ghi ghi được 3 bàn thắng trong 5 trận làm khách, còn Juventus có tới 17 bàn. Lần gần nhất AS Roma hạ được Juventus ngay tại Turin đã cách đây 6 năm.

Khi ấy, cũng vào ngày 24.1, Francesco Totti và John Riise ghi hai bàn giúp AS Roma ngược dòng hạ Juventus bằng tỷ số 2-1. Đó là 90 phút Del Piero khai thông thế bế tắc trong hiệp hai và thủ thành Gianluigi Buffon bị thẻ đỏ ở phút 83. Nhưng nay, kịch bản cũ khó tái diễn bởi Juventus giờ khác xa so với quá khứ. Họ sở hữu nhiều tay săn bàn có phong độ cao như Paulo Dybala, với 11 bàn thắng, Mario Mandzukic, 6 bàn, và ngay cả tiền vệ Paul Pogba cũng bỏ túi 4 pha lập công.

Sức mạnh của Juventus nằm ở các ngôi sao đều biết ghi bàn - Ảnh: AFP Sức mạnh của Juventus nằm ở các ngôi sao đều biết ghi bàn - Ảnh: AFP

Về phía AS Roma, phong độ nghèo nàn nơi các mũi nhọn khiến họ thi đấu rất phập phù. Dẫn đầu danh sách ghi bàn của đại diện thủ đô là Miralem Pjanic, một tiền vệ, với 7 bàn thắng. Tuy được đánh giá cao hơn AS Roma, song, HLV Massimiliano Allegri của Juventus vẫn tỏ ra dè chừng trước đối thủ mới giành được một trận thắng từ tháng 11 tới nay.



Về phía AS Roma, phong độ nghèo nàn nơi các mũi nhọn khiến họ thi đấu rất phập phù. Dẫn đầu danh sách ghi bàn của đại diện thủ đô là Miralem Pjanic, một tiền vệ, với 7 bàn thắng. Tuy được đánh giá cao hơn AS Roma, song, HLV Massimiliano Allegri của Juventus vẫn tỏ ra dè chừng trước đối thủ mới giành được một trận thắng từ tháng 11 tới nay.

Ông cho biết: "AS Roma vẫn là ứng viên cho danh hiệu Scudetto vì có những cầu thủ chất lượng trong đội hình. Sẽ có những sự thay đổi với AS Roma trong thời gian tới vì họ vừa thay HLV. Điều này sẽ khiến Juventus gặp nhiều khó khăn".

Đức Trường