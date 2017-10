Juventus có 3 điểm ở phút cuối

* Kết quả La Liga

(TNO) Nhờ các bàn thắng của Alessandro Matri và Mirko Vucinic ở những phút cuối của trận đấu, Juventus mới có thể giành chiến thắng 3-1 trước Cagliari trong trận đấu sớm vòng 18 Serie A diễn ra rạng sáng nay (22.12, giờ VN).

Juventus (áo sọc trắng đen) đã gặp khá nhiều khó khăn trong trận đấu với Cagliari - Ảnh: Reuters

Trận đấu vừa qua diễn ra trên sân Tardini của Parma do sân Is Arenas của Cagliari không đảm bảo an ninh. Với việc trung vệ Giorgio Chiellini bị chấn thương, huấn luyện viên Antonio Conte đã buộc phải sử dụng hậu vệ Martin Caceres thay thế. Dù vậy, với lực lượng hiện tại, Juventus vẫn được đánh giá cao hơn Cagliari rất nhiều khi đội chủ sân Is Arenas hiện đang ở nhóm các đội cuối bảng xếp hạng.

Thế nhưng, mọi việc bỗng trở nên khó khăn cho Juventus khi họ bị thủng lưới trước ở phút 16. Arturo Vidal đốn ngã Marco Sau trong vùng cấm địa và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Mauricio Pinilla đã không phạm sai lầm nào trong việc đánh bại thủ môn Gianluigi Buffon để mang về lợi thế dẫn điểm cho Cagliari.

Bị dội một gáo nước lạnh, Juventus đã tràn lên tấn công rất mạnh mẽ. Các học trò của HLV Conte chiếm thế chủ động trên sân nhưng do nôn nóng, những pha tấn công của họ đã không mang lại hiệu quả. Phải đến khi Cagliari chỉ còn chơi với 10 người (Davide Astori nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 65) thì Juventus mới có những cơ hội thật sự.

Phút 71, Juventus được hưởng phạt đền khi Sebastian Giovinco bị kéo ngã trong vùng cấm địa. Tuy nhiên, từ cự ly 11m, Vidal lại sút bóng vọt xà ngang.



Matri (trái) lập cú đúp trong chiến thắng của Juventus - Ảnh: Reuters

Dù vậy, những pha tấn công liên tiếp của đội khách cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút 75, thủ môn Agazzi đã không bắt dính bóng từ cú sút của Vucinic, tạo điều kiện giúp Matri sút bồi san bằng tỷ số cho Juventus.

Bàn thắng đó đã khiến cho tinh thần của đội khách lên rất cao. Họ liên tục đặt khung thành Cagliari vào thế nguy hiểm nhưng cũng phải đến những phút bù giờ, bàn thắng mới được ghi. Matri hoàn tất cú đúp của mình ở phút 90+2 còn Vucinic ghi bàn sau đó 3 phút mang về 3 điểm cho đội bóng thành Turin.

"Đây quả là một chiến thắng khó khăn. Cagliari đã thi đấu rất kiên cường. Tuy nhiên, tôi cũng rất tự hào về màn trình diễn của các học trò. Họ đã nỗ lực cho đến phút chót để giành chiến thắng. Đó mới chính là phẩm chất của những nhà vô địch", HLV Conte nói trên kênh Sky Sport Italia sau trận đấu.

Với chiến thắng này, Juventus đã tạm thời nâng cao cách biệt so với đội nhì bảng Inter Milan lên thành 10 điểm (44 điểm so với 34 điểm). Đó sẽ là một khoảng cách khá an toàn và nó sẽ giúp cho thầy trò Conte có một kỳ nghỉ đông vui vẻ.

