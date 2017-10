Juventus giữ vững ngôi đầu Serie A

(TNO) Giành chiến thắng kịch tính 1-0 trước Udinese trong những phút cuối cùng, cùng với trận hòa thứ 4 của AS Roma, Juventus đang củng cố vị trí đầu bảng Serie A một cách vững chắc sau 14 vòng đấu.

>> Juventus tạm chiếm ngôi đầu bảng Serie A

>> Thắng áp đảo Napoli, Juventus tiến sát ngôi đầu

>> Pirlo thăng hoa, Juventus vượt qua AC Milan



Tevez (giữa) liên tục uy hiếp khung thành Udinese ở khoảng thời gian đầu trận -

Ảnh: Reuters

Biết được AS Roma chỉ giành được 1 điểm ở trận đấu trước đó với Atalanta, các cầu thủ Juventus càng trở nên quyết tâm khi bước vào cuộc tiếp đón Udinese trên sân nhà với hy vọng tận dụng cơ hội tạo sự bứt phá trên bảng xếp hạng.

Trong nửa đầu hiệp 1, Carlos Tevez đã có đến hai cơ hội ghi bàn rõ ràng cho Juventus. Phút thứ 9 tiền đạo người Argentina tung ra cú sút xa tinh tế, tuy nhiên thủ thành người Serbia Zeljko Brkic đã chơi rất tỉnh táo và xuất sắc hóa giải tình huống nguy hiểm này.

9 phút sau anh tiếp tục kiểm soát bóng rất tốt từ đường chuyền vào bên cánh phải của Fernando Llorente, tuy nhiên pha kết thúc cuối cùng của Tevez lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Không chấp nhận bị dồn ép, Udinese cũng dâng lên tấn công và có những pha uy hiếp khung thành thót tim như tình huống tận dụng sai lầm trong pha chuyền bóng về của Bonucci để tung cú sút của Di Natale. Tuy nhiên bất chấp nỗ lực của cả hai đội, thế bế tắc của trận đấu kéo dài suốt đến hết thời gian thi đấu chính thức.



Llorente ghi bàn ở phút cuối mang về 3 điểm cho Juventus - Ảnh: Reuters

Khi các cổ động viên trên sân Juventus Arena đã nghĩ đến một trận hòa thì phút 90, đội chủ nhà bất ngờ vươn lên dẫn trước. Từ pha đánh đầu về phía sau tưởng chừng vô hại của Lichtsteiner, Fernando Llorente đã nhanh chân tung cú sút bổng ghi bàn thắng quý như vàng cho Juventus.

Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 cùng với việc AS Roma phải may mắn nhờ đến bàn thắng phút cuối của Kevin Strootman mới có thể cầm hòa Atalanta 1-1, Juventus đang hiên ngang ở vị trí đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn so với đối thủ (37 so với 34).

Vòng đấu này cũng chứng kiến sự trỗi dậy của AC Milan sau chuỗi trận thất vọng toàn hòa và thua.

Được chơi trên sân nhà, Catania là đội bóng chơi chủ động hơn và họ cũng có bàn thắng trước từ ngay phút 13 do công của Lucas Castro. Tuy nhiên chỉ 6 phút sau Riccardo Montolivo đã tung ra cú vô lê điệu nghệ san bằng tỷ số 1- 1 cho AC Milan.



Kaka (phải) liên tục ghi bàn trong những trận gần đây - Ảnh: Reuters

Trở lại sau chấn thương, Mario Balotelli cũng kịp góp một bàn vào chiến thắng của đội nhà với cú sút phạt chìm chuẩn xác ở phút 63. Cầu thủ đang dần lấy lại phong độ tại AC Milan là Kaka đã kết thúc chiến thắng 3-1 cho đội nhà bằng cú sút chéo góc từ cánh phải vào phút 81.

Chiến thắng quan trọng này đã đưa AC Milan lên vị trí thứ 8, đồng thời xốc lại tinh thần cho các cầu thủ sau một khoảng thời gian thi đấu mờ nhạt.

Kết quả các trận đấu: Catania 1 - 3 AC Milan Atalanta 1 - 1 AS Roma Cagliari 2 - 2 Sassuolo Chievo 3 - 0 Livorno Inter Milan 1 - 1 Sampdoria Juventus 1 - 0 Udinese

Quỳnh Như