Juventus thắng dễ Inter Milan

(TNO) Với sức mạnh áp đảo trước một Inter Milan sa sút, Juventus đã dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trong trận derby nước Ý ở vòng 22 Serie A diễn ra rạng sáng nay (3.2, giờ VN).

Juventus đã có chiến thắng thuyết phục trước Inter Milan - Ảnh: Reuters

Trong 3 cuộc đối đầu gần đây nhất tại Serie A giữa Juventus và Inter Milan, kết quả đang cân bằng giữa hai đội khi mỗi bên đều giành được một chiến thắng và một trận hòa. Tuy nhiên ở mùa giải này khi Juventus có phong độ rất cao, gần như chiến thắng tuyệt đối khi chơi trên sân nhà còn Inter Milan lại sa sút không phanh và thi đấu rất thất thường thì kết quả có thể dễ dàng dự đoán được.

Juventus chỉ mất 16 phút để có được bàn thắng đầu tiên. Hàng thủ Inter Milan đã sai lầm khi bỏ quên Andrea Pirlo, để anh thỏa mái chuyền bóng vào vòng cấm cho Stephan Lichtsteiner đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau đó dù tiếp tục tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng mãi đến phút 47 Juventus mới tiếp tục ghi bàn thắng thứ hai. Hậu vệ người Nhật Nagatomo đã chuyền bóng rất bất cẩn vào chân Paul Pogba để Pobga đưa bóng rất nhanh lên trên cho Giorgio Chiellini kết thúc gọn gàng, nâng tỷ số lên thành 2-0.



Chiellini ghi bàn thứ 2 cho Juventus - Ảnh: Reuters

Dù Inter Milan đã hết sức chống đỡ những pha tấn công liên tiếp của “Bà đầm già” nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn bàn thua thứ ba chỉ 9 phút sau đó. Từ một pha ném biên, Pogba nhận bóng rồi sút nhanh về phía khung thành Inter Milan nhưng bị Handanovic cản phá. Bóng vừa bật ra, Arturo Vidal chớp cơ hội sút bồi thành công.

Inter Milan cũng tìm được bàn thắng danh dự vào phút 72. Tận dụng một pha lộn xộn trước khung thành Juventus sau cú đá phạt góc, Rolando sút bóng chuẩn xác rút ngắn cách biệt còn 1-3 cho CLB thành Milan.

Giành chiến thắng áp đảo, cùng với việc trận đấu của AS Roma và Parma bị hoãn do mưa to, Juventus tạm thời nâng khoảng cách trên bảng xếp hạng với AS Roma lên thành 9 điểm (59 so với 50).

Vòng 22 có vẻ như diễn ra không may mắn cho các đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng khi Napoli cũng phải chịu thất bại nặng nề 0-3 trước Atalanta.

Kết quả các trận đấu: Atalanta 3 - 0 Napoli Catania 3 - 3 Livorno Chievo 0 - 2 Lazio AS Roma - Parma (hoãn do mưa lớn) Sassuolo 1 - 2 Verona Juventus 3 - 1 Inter Milan

Quỳnh Như

