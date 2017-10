Juventus thẳng tiến về ga cuối bằng chiến thắng đậm

Cú đúp của tiền đạo Paulo Dybala đã góp phần giúp Juventus đánh bại Lazio với tỷ số 3-0 ở vòng 34 Serie A diễn ra rạng sáng nay, theo đó, 'Bà đầm già' tiến gần hơn đến danh hiệu Scudetto thứ 5 liên tiếp.

Kết quả vòng 34 Serie A:

Sassuolo 0 - 0 Sampdoria

Chievo Verona 5 - 1 Frosinone

Empoli 1 - 0 Hellas Verona

Genoa 1 - 0 Inter

Juventus 3 - 0 Lazio

Palermo 2 - 2 Atalanta

Roma 3 - 2 Torino

Udinese 2 - 1 Fiorentina

Thêm một trận đấu nữa khép lại và Juventus lại có 3 điểm. Chiến thắng trở thành điều quá đỗi quen thuộc và diễn ra thường xuyên với Juventus. Nếu trong những vòng đấu còn lại "Bà đầm già" thất bại, đó sẽ là điều bất bình thường. Nhưng cùng với tất cả những gì thể hiện, ngày bất bình thường với Juventus khó xảy ra.Trước Lazio, Juventus hoàn toàn vượt trội về mặt thế trận. Sự lấn lướt về lối chơi và dàn sao trong đội hình cùng đẳng cấp hơn đối thủ giúp đội chủ nhà có thắng lợi đậm 3-0. Tiền đạo Mario Mandzukic ghi bàn thứ 3 trong 4 trận gần đây với pha lập công phá vỡ thế bế tắc ở phút 39. Sau giờ nghỉ, Juventus được chơi hơn người do hậu vệ Patric của Lazio nhận thẻ vàng thứ 2.Lợi thế này được nhà đương kim vô địch chuyển hóa thành bàn thắng khi Paulo Dybala lập cú đúp trong thời gian còn lại để ấn định tỷ số 3-0 cho đội bóng của HLV Massimiliano Allegri. Với kết quả này, Juventus đã có 82 điểm trên bảng xếp hạng, hơn Napoli 9 điểm. Nhiều khả năng Juventus sẽ giành chức vô địch sớm nếu Napoli sẩy chân ở vòng đấu tiếp theo."Chúng tôi biết chiến thắng trước Lazio sẽ giúp Juventus có 90% cơ hội vô địch. Chúng tôi đang tiến rất gần đến Scudetto", tiền đạp Dybala, người có 16 bàn mùa này, cho biết.Cũng trong loạt trận thuộc vòng 34 Serie A, "lão tướng" Francesco Totti tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp AS Roma có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Torino. Trên sân Olimpico, Totti lập cú đúp chỉ trong vòng 3 phút cuối trận để mang về 3 điểm cho đội bóng thủ đô. Chứng kiến màn trình diễn của "Hoàng tử thành Rome", người đồng đội Alessandro Florenzi thật sự bị ấn tượng."Totti vào sân và đá rất quyết liệt. Anh ấy là một nhà vô địch," Florenzi chia sẻ. Còn trên khán đài, nhiều cổ động viên hết sức xúc động khi theo dõi từng bước chạy của Totti. Họ đã khóc vì điều đó. Được biết, hợp đồng của số 10 sẽ hết hạn vào cuối mùa này và anh nhiều khả năng phải ra đi.Ở một trận đấu khác, Inter hụt hơi trong cuộc đua tới suất dự Champions League khi gục ngã 0-1 trước Genoa. Khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 3 giờ là AS Roma giờ đã bị nới rộng lên thành 7 điểm.