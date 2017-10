Juventus thắng trận thứ 5 liên tiếp, AC Milan giải hạn

Trên sân Stadio Ezio Scida, chủ nhà Crotone chỉ cầm chân được Juventus trong 1 giờ đồng hồ chứ không thể chặn đứng được một Juventus hừng hực khí thế thẳng tiến đến Scudetto thứ 33. Crotone đã chơi tốt trong hiệp 1, họ phòng ngự kín kẽ và chiến đấu ngoan cường trước "Bà đầm già".

Tuy nhiên, chỉ với quyết tâm thôi chưa đủ để chặn đứng đội dẫn đầu BXH Serie A. Phút 60, Mario Mandzukic dứt điểm ở cự ly mang về bàn mở tỷ số cho đội khách. Tiếp theo, Gonzalo Higuain hoàn tất thắng lợi mỹ mãn cho Juventus với bàn thắng sau đó 14 phút. Đây là pha lập công thứ 16 của Higuain từ đầu mùa.

Kết quả 2-0 tạo ra hai thái cực khác nhau với chủ nhà và các vị khách. Trong khi "Bà đầm già" xây chắc ngôi đầu sau 23 vòng đấu khi tạo ra khoảng cách 7 điểm so với đội xếp sau là AS Roma (57 so với 50), thì Crotone tiếp tục chìm sâu nơi nhóm rớt hạng. Họ mới có 13 điểm và cánh cửa xuống chơi ở Serie B đang rộng dần.

Cùng vòng đấu, AC Milan giải cơn khát thắng sau 5 trận toàn hòa và thua bằng thắng lợi 1-0 trên sân Bologna. Người ghi bàn cho Milan là tiền vệ Pasalic ở phút 89 của trận đấu. Trên sân Stadio Renato Dall'Ara (Bologna), Milan sớm rơi vào thế bất lợi khi Paletta bị truất quyền thi đấu ngay phút 36 sau tấm thẻ vàng thứ hai phải nhận.

Rồi tới phút 59, Milan tiếp tục mất người. Tiền vệ Kucka nối gót Paletta khi nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa 1 thẻ đỏ. 90 phút trên sân Bologna cũng chứng kiến cơn mưa thẻ được trọng tài rút ra với 9 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.

Đức Trường