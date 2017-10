Juventus thắng trong trận đấu thứ 100 tại Serie A của HLV Conte

(TNO) Các cầu thủ Juventus đã tặng người thầy của mình một món quà không thể tuyệt vời hơn trong ngày kỉ niệm 100 trận dẫn dắt 'Bà đầm già thành Turin' tại Serie A của HLV Antonio Conte bằng chiến thắng 3-1 trước Chievo ở vòng 24 Serie A diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (17.2, giờ VN).

Juventus (áo sọc trắng đen) không gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Chievo -

Ảnh: Reuters

Dù chỉ đang xếp thứ 19 tại Serie A nhưng Chievo lại không phải là đối thủ dễ chịu với nhà đương kim vô địch Juventus trong quá khứ. Trong giai đoạn 2010 đến tháng 3.2012, Chievo chưa một lần tay trắng ra về trong một cuộc đối đầu với Juventus khi giành được 1 chiến thắng và 4 trận hòa trong 5 trận.

Tuy nhiên từ mùa giải trước đến nay mọi thứ đã trở về đúng với vị trí của nó khi Juventus toàn thắng trong cả 3 lần chạm trán Chievo.

Trận đấu này cũng không phải ngoại lệ khi Juventus chẳng gặp nhiều khó khăn để áp đặt thế trận và áp đảo ngay từ những phút đầu và nhanh chóng mở tỷ số.

Phút 17, Kwadwo Asamoah có pha đi bóng lắt léo từ giữa sân, phối hợp một chạm với Fernando Llorente vượt qua hàng phòng ngự Chievo rồi tung cú sút xa uy lực khiến thủ môn Michael Agazzi không thể cản phá.



Asamoah là người mở tỷ số cho Juventus - Ảnh: Reuters

Dù chủ động chơi tử thủ nhưng trước những pha tấn công đa dạng của Juventus, Chievo vẫn phải nhận bàn thua thứ hai vào phút 29. Bàn thắng này của Juventus in đậm dấu giày của “chuyên gia đá phạt” Andrea Pirlo với một pha sút phạt hàng rào rất đẹp. Dù thủ thành Agazzi đã cản phá thành công cú sút này nhưng lại để bóng bật ra cho Claudio Marchisio lao vào sút bồi, nâng tỷ số lên thành 2-0.

Sang hiệp 2 Chievo đã đưa thêm tiền đạo vào sân và tạo ra được nhiều cơ hội hơn bên phần sân của đội chủ nhà.

Những pha tấn công của Chievo tuy chưa thể ghi bàn nhưng lại khiến chính Juventus bối rối và tặng không cho họ bàn thắng ở phút 51. Từ pha căng ngang không mấy nguy hiểm của Gennaro Sardo, Martin Caceres lại lúng túng phá bóng phản lưới nhà, giúp Chievo rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên các cổ động viên của Juventus cũng không quá lo lắng bởi chỉ 6 phút sau đội chủ nhà đã tiếp tục ghi bàn nâng cao khoảng cách giữa hai đội trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Chievo. Phút 57, từ quả đá phạt góc thuận lợi của Pirlo, Fernando Llorente bật cao đánh đầu ấn định tỷ số 3-1 cho trận đấu.



Juventus đang thống trị Serie A - Ảnh: Reuters

Chiến thắng đầy ý nghĩa của Juventus không chỉ khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch dưới thời của HLV Antonio Conte, đồng thời giúp họ củng cố vững chắc vị trí đầu bảng với 63 điểm.

Trái ngược với vòng đấu trước, vòng 24 diễn ra suôn sẻ với các đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau chiến thắng của Juventus thì đội xếp thứ hai AS Roma cũng có được chiến thắng đậm 3-0 trước Sampdoria bằng cú đúp của Mattia Destro và một bàn thắng của Miralem Pjanic.

Như vậy sau vòng đấu này khoảng cách giữa Juventus và AS Roma vẫn duy trì là 9 điểm (63 so với 54), trong khi AS Roma vẫn còn một trận chưa đấu.

Kết quả các trận đấu: Fiorentina 1 - 2 Inter Milan Catania 3 - 1 Lazio Atalanta 0 - 4 Parma Cagliari 1 - 2 Livorno Genoa 3 - 3 Udinese Juventus 3 - 1 Chievo Sassuolo 0 - 2 Napoli AS Roma 3 - 0 Sampdoria

Quỳnh Như

