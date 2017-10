Juventus và AS Roma duy trì thành tích toàn thắng

(TNO) Nhà vô địch Juventus và á quân AS Roma tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi lần lượt đánh bại Udinese và Empoli ở loạt trận đấu sớm vòng 2 Serie A diễn ra rạng sáng nay (14.9, giờ VN).

Tevez (trái) là người mở tỷ số cho Juventus - Ảnh: Reuters

Tại Turin, mặc dù không có sự phục vụ của tiền vệ công Arturo Vidal nhưng Juventus vẫn kiểm soát hoàn toàn trận đấu dẫu có rất ít cơ hội ngon ăn được tạo ra. Tuy nhiên, chỉ cần 2 pha tỏa sáng của Carlos Tevez và Claudio Marchisio, màn ra mắt cổ động viên Juventus trên sân nhà của tân HLV Massimiliano Allegri là quá hoàn hảo.

Juventus khởi đầu đầy thuận lợi khi Carlos Tevezcó được bàn mở tỷ số ngay ở phút 8 sau một pha băng lên tốc độ rồi dứt điểm chéo góc từ đường chuyền của Stephan Lichtsteiner bên phía cánh phải.

Dù vậy, sau đó không có quá nhiều cơ hội rõ rệt được tạo ra khi đội chủ nhà chủ động chơi chậm và chắc, ngoại trừ tình huống đưa bóng vào lưới không được công nhận Igor Bubnjic ở phút 66 do lỗi việt vị.



Marchisio (phải) cũng có tên trên bảng tỷ số - Ảnh: Reuters

Thế nhưng, số phận của Udinese cuối cùng cũng được định đoạt ở phút 75 và Tevez một lần nữa góp công lớn với đường chuyền giúp Marchisio tung cú sút từ khoảng cách 25m hạ gục thủ thành người Hy Lạp Orestis Karnezis, ấn định chiến thắng 2-0 cho “Bà đầm già thành Turin”.

Chiến thắng thứ 2 liên tiếp không những giúp Juventus tiếp tục giữ ngôi đầu bảng mà còn là cú hích tinh thần trước thềm trận đấu ra quân ở vòng bảng Champions League đón tiếp đối thủ Malmo vào ngày 17.9.



Cú sút của Nainggolan (phải) đã dẫn đến bàn thắng cho AS Roma - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu sớm hơn, AS Roma dù cất đi những quân bài tốt nhất như đội trưởng Francesco Totti và tiền đạo Gervinho để chuẩn bị cho trận đấu với CSKA Moscow ở vòng bảng Champions League, nhưng đội quân của HLV Rudi Garcia vẫn tạo ra một thế trận lấn lướt trước chủ nhà Empoli.

Tuy vậy, bàn thắng mở tỷ số của AS Roma lại đến từ một tình huống khá may mắn khi cú dứt điểm từ xa của tiền vệ Radja Nainggolan đưa bóng đi trúng cột dọc dội ra chạm người thủ thành Luigi Sepe (Udinese) bay ngược vào lưới. Cách biệt đã có thể được AS Roma gia tăng nếu như Maicon chính xác hơn trước những cơ hội.

Chiến thặng nhẹ 1-0 trước đối thủ bét bảng như Empoli ít nhiều giúp AS Roma tự tin duy trì cuộc đua với đội đầu bảng.

Nguyên Khoa

