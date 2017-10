Kẻ tám lạng, người nửa cân

Man.City gây áp lực lên M.U Cú đúp của tiền vệ người Tây Ban Nha Davis Silva đã giúp chủ nhà Man.City thắng 2-0 trước Fulham trong trận đấu sớm vòng 23 vào tối qua, để vươn lên 51 điểm, rút ngắn khoảng cách còn 4 điểm so với đội đầu bảng M.U. Trận này Man.City chơi không thật hay. Sau bàn thắng sớm từ phút thứ 2 của Silva, Man.City chơi có phần thiếu quyết liệt và dù cầm bóng nhiều nhưng vẫn không thật sự lấn lướt so với đội hình già nua, không có người dẫn dắt lối chơi của Fulham. Tuy nhiên, nhờ đẳng cấp của Silva, đội chủ sân Etihad vẫn tỏa sáng đúng lúc. Trong khi đó, Liverpool đã đè bẹp Norwich 5-0 trên sân nhà Anfield do Henderson, Suarez Sturridge, Gerrard ghi và bàn đá phản lưới nhà của Bennett. Swansea tiếp tục tiến bộ khi quật ngã Stoke 3-1. Các kết quả khác: West Ham - QPR 1-1, Newcastle - Reading 1-2, Wigan - Sunderland 2-3. T.K