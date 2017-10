Kết thúc AFF Suzuki Cup 2010: Malaysia lên ngôi xứng đáng

Do sự chuẩn bị chu đáo của BTC nước chủ nhà Indonesia nên đã không xảy ra sự cố nào đáng tiếc về an toàn trận đấu. Tuy có vài tia laser chiếu vào mặt thủ môn Khairul ở đầu trận, nhưng không ảnh hưởng gì lớn. Sau trận đấu, khán giả Indonesia buồn bã kéo nhau về, cảnh sát chỉ bắt được một vài cổ động viên quá khích và bảo đảm an toàn cho đội khách. (G.L)