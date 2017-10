Kết thúc bảng A: Nam Phi đi vào lịch sử

Trước điều kiện cần phải thắng với tỷ số cao và mong cho trận Mexico - Uruguay không có kết quả hòa thì mới giành vé đi tiếp, đội chủ nhà và đương kim á quân thế giới từ đầu đã dồn hết quyết tâm. Tuy nhiên, trong lúc Nam Phi chỉ thiếu thủ môn Khune bị thẻ đỏ và không có nhiều xáo trộn quan trọng trong đội hình thì HLV Domenech đã làm cuộc “cách mạng” nhân sự. Hàng loạt trụ cột như đội trưởng Evra, tiền đạo Henry, tiền vệ Malouda... đã không ra sân từ đầu, thay vào đó là những gương mặt ngồi ghế dự bị như Squillaci, Clichy, Cisse. Ngay chiếc băng đội trưởng của Evra cũng trao cho cầu thủ dự bị Alou Diarra. Dù những nhân tố mới này cố gắng khẳng định mình, nhưng Pháp với tâm lý nặng nề và tinh thần bất ổn đã chơi trong trạng thái căng cứng. Ribery cũng mất lửa chiến đấu, còn Gourcuff trở lại trong vai trò dẫn dắt cũng đánh mất mình trong một pha tranh chấp, đã dùng tay thúc vào mặt hậu vệ Nam Phi để lãnh thẻ đỏ ra sân ở phút 27. Pháp vốn đã bế tắc càng thêm khó khăn.

Khi đối thủ chơi thiếu kết dính và mờ mịt như vậy chính là cơ hội cho Nam Phi vùng lên. Từ quả phạt góc của Tshabalala, trung vệ Khumalo tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu mở tỷ số cho chủ nhà. Liên tiếp sau đó những áp lực dồn dập của Nam Phi khiến cho người Pháp càng lúng túng, thủ môn Lloris nhiều lúc tỏ ra bối rối còn các hậu vệ như mơ ngủ. Bàn thua thứ 2 của Pháp chính từ pha đi bóng như chỗ không người của Nam Phi trước hàng loạt hậu vệ Pháp hầu như bất động. Mphela chỉ làm công việc cuối cùng đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.

Sở dĩ Nam Phi chơi mỗi lúc một tự tin còn do tác động trực tiếp từ việc Uruguay đã vượt lên dẫn trước Mexico ngay trong hiệp 1. Do đánh giá đúng Mexico buộc phải tấn công để đảm bảo an toàn và cũng muốn tránh Argentina ở vòng 2, nên Uruguay chủ động bố trí đội hình thấp, chơi chặt chẽ từ 2/3 sân nhà và giăng bẫy chờ các cầu thủ Mexico nôn nóng dâng cao. 30 phút đầu Uruguay chấp nhận để Mexico kiểm soát bóng nhiều hơn và chịu sức ép, nhưng sau vài lần phát hiện hậu vệ trái Salcido (3) của Mexico quá ham tấn công, Diego Forlan đã tổ chức phản công nhanh và chỉ sau 2 đường chuyền đã được tiền đạo Luis Suarez đánh đầu hạ thủ môn Oscar Perez ghi bàn cho Uruguay. Cũng chính những nỗ lực của hàng thủ đã khiến Uruguay đổ máu sau một pha va chạm quyết liệt. Tiền vệ Diego Perez (15) đã bị Franco của Mexico va chạm đến nỗi máu dây đầy mặt.

Hàng loạt sự thay đổi của HLV Javier Aguirre khi tung hết các tiền đạo trẻ như Pablo Barrera, Javier Hernandez vào thay cựu binh Blanco đã xuống sức để hỗ trợ cho Giovani Dos Santos gia tăng tấn công đã giúp Mexico liên tục gây sức ép. Trong đó pha băng lên đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Rodriguez trong tư thế trống trải lại chệch cột dọc rất đáng tiếc. Càng về cuối Mexico do quá nôn nóng nên vẫn không tận dụng được các pha dứt điểm của mình.

Thế nhưng dù thất bại nhưng Mexico vẫn giành vé thứ 2 vào vòng 2 vì người Pháp trong thế không còn gì để mất đã vùng lên ở hiệp 2. Khi Malouda, Henry vào sân, đội hình tấn công của Pháp chơi mạch lạc hơn. Và sau những nỗ lực không mệt mỏi như muốn tìm lại chút danh dự, Pháp đã tạo vài pha sóng gió. Phút 75 từ pha chọc khe phá bẫy việt vị rất hay, Malouda nhận bóng và kết thúc đẹp mắt gỡ 1-2. Những phút còn lại diễn ra với thế trận giằng co, Nam Phi còn có một cơ hội tốt của Tshabalala khi đối mặt với thủ môn Lloris nhưng không thể ghi thêm bàn.

Như vậy Uruguay và Mexico đã chính thức vào vòng 2, Nam Phi dù bằng điểm Mexico nhưng thua hiệu số bàn thắng bại nên xếp thứ 3 và chia tay World Cup. Còn Pháp đứng chót là một kết cục ít người nghĩ đến. Một lần nữa họ không thể vượt qua “lời nguyền” khi chung bảng với Uruguay tại các kỳ World Cup (năm 1966, 2002 Pháp đều bị loại sớm khi chung bảng với Uruguay). Thật ra, đây là thất bại của cả làng bóng Pháp khi quá tin tưởng và đặt hết trách nhiệm lên vai một HLV bảo thủ như ông Domenech.

Quang Tuyến - Quang Huy