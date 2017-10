Khả năng vô địch của Marseille bị đe dọa

Marseille vẫn bất bại trong 6 trận gần nhất với 3 trận thắng và 4 trận hòa. Tuy nhiên, họ không thể có được 2 chiến thắng liên tiếp tại Velodrome trong các trận đấu vừa qua. Cơ hội để Didier Deschamps thực hiện điều đó sẽ đến tại vòng này khi họ tiếp đội bóng nằm ở nhóm cuối bảng Nancy?

Tín hiệu lạc quan đến với Marseill khi chân sút Andre-Pierre Gignac cuối cùng cũng đã khai hỏa trong trận đấu với St.Etienne ở vòng trước song cầu thủ chạy cánh Mathieu Valbuena sẽ vắng mặt ở trận nay do bị đau khi thi đấu cùng tuyển Pháp. Bác sĩ của đội đã bật đèn xanh cho phép Valbuena ra sân nhưng HLV Deschamps nói: “Tôi không muốn gặp bất kỳ rủi ro nào vì chúng tôi cần tất cả mọi người trong trận đấu với Zilina ở Champions League vào thứ Ba tới”.

Với 4 trận không biết mùi chiến thắng, trong đó có 3 thất bại, Nancy rớt xuống vị trí thứ 18. Kết quả này phần lớn xuất phát từ sự kém cỏi của hàng phòng ngự. Màn trình diễn đáng thất vọng của thủ môn Gennaro Bracigliano trong trận thua Lyon 2-3 mới đây khiến anh mất băng thủ quân vào tay tiền đạo Youssouf Hadji. 2 trung vệ Andre Luiz và Joel Sami chơi thiếu ổn định còn các tiền vệ phòng ngự cũng khá tầm thường. Hàng tấn công của Nancy trái lại chơi khá hiệu quả với 9 bàn thắng ghi được, trong khi Marseille chỉ mới 2 lần giữ sạch lưới từ đầu mùa. Tuy nhiên, những yếu kém ở hàng phòng ngự của Nancy sẽ khiến họ khó lòng lấy được điểm tại Velodrome.

Tại vòng này, trận đấu giữa Nice và St.Etienne được dời từ thứ Bảy sang Chủ nhật theo yêu cầu của Bộ nội vụ. Trận đấu được xếp vào loại diện nguy cơ cao về an ninh do những rắc rối trong quá khứ giữa 2 đội song lý do chính là cảnh sát phải tập trung cho các cuộc biểu tình chống lại những cải cách về vấn đề tiền trợ cấp nên không đủ lực lượng để bảo vệ an ninh cho trận đấu.

Sơn Duân