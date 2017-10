Khai mạc Copa America 2016: Quyết đấu vì ngôi đầu

Lịch thi đấu Copa America 2016 Bảng A (Mỹ, Colombia, Costa Rica, Paraguay) 4.6 - 08h30 - Mỹ vs Colombia, sân Levi's Stadium, Santa Clara 5.6 - 04h00 - Costa Rica vs Paraguay, sân Orlando Citrus Bowl, Orlando 8.6 - 07h00 - Mỹ vs Costa Rica, sân Soldier Field, Chicago 8.6 - 09h00 - Colombia vs Paraguay, sân Rose Bowl, Pasadena 12.6 - 06h00 - Mỹ vs Paraguay, sân Lincoln Financial Field, Philadelphia 12.6 - 08h00 - Colombia vs Costa Rica, sân NRG Stadium, Houston Bảng B (Brazil, Ecuadro, Haiti, Peru) 5.6 - 06h30 - Brazil vs Ecuador, sân Rose Bowl, Pasadena 5.6 - 09h00 - Haiti vs Peru, sân CenturyLink Field, Seattle 9.6 - 06h30 - Brazil vs Haiti, sân Orlando Citrus Bowl, Orlando 9.6 - 09h00 - Ecuador vs Peru, sân University of Phoenix Stadium, Glendale 13.6 - 05h30 - Brazil vs Peru, sân Gillette Stadium, Foxborough 13.6 - 07h30 - Ecuador vs Haiti, sân MetLife Stadium, East Rutherford Bảng C (Mexico, Uruguay, Jamaica, Venezuela) 6.6 - 04h00 - Mexico vs Uruguay, sân University of Phoenix Stadium, Glendale 6.6 - 04h00 - Jamaica vs Venezuela, sân Soldier Field, Chicago 10.6 - 06h30 - Mexico vs Jamaica, sân Rose Bowl, Pasadena 10.6 - 09h00 - Uruguay vs Venezuela, sân Lincoln Financial Field, Philadelphia 14.6 - 07h00 - Mexico vs Venezuela, sân NRG Stadium, Houston 14.6 - 09h00 - Uruguya vs Jamaica, sân Levi's Stadium, Santa Clara Bảng D (Argentina, Chile, Panama, Bolivia) 7.6 - 06h00 - Argentina vs Chile, sân Levi's Stadium, Santa Clara 7.6 - 09h00 - Panama vs Bolivia, sân Orlando Citrus Bowl, Orlando 11.6 - 06h00 - Argentina vs Panama, sân Soldier Field, Chicago 11.6 - 08h30 - Chile vs Bolivia, sân Gillette Stadium, Foxborough 15.6 - 07h00 - Argentina vs Bolivia, sân CenturyLink Field, Seattle 15.6 - 09h00 - Chile vs Panama, sân Lincoln Financial Field, Philadelphia Tứ kết 16.6 - Nhất A vs Nhì B, sân CenturyLink Field, Seattle 17.6 - Nhất B vs Nhì A, sân MetLife Stadium, East Rutherford 18.6 - Nhất C vs Nhì D, sân Gillette Stadium, Foxborough 18.6 - Nhất D vs Nhì C, sân Levi's Stadium, Santa Clara Bán kết 21.6 - Thắng Tứ kết 1 vs Thắng tứ kết 3, sân NRG Stadium, Houston 22.6 - Thắng Tứ kết 2 vs Thắng Tứ kết 4, sân Soldier Field, Chicago Tranh hạng ba 25.6 - Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2, sân University of Phoenix Stadium, Glendale Chung kết 26.6 - Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2, sân MetLife Stadium, East Rutherford