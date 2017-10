Khẳng định sức mạnh

Hai đội dẫn đầu bảng C là Ai Cập và Nigeria đã không cho các đối thủ của họ một cơ hội nào ở loạt trận cuối khi cùng giành chiến thắng.

Trước khi bước vào CAN 2010, Nigeria cùng Ai Cập được đánh giá là những ứng viên có thể giành ngôi vô địch cùng với Ghana và Bờ Biển Ngà. Đơn giản bởi Ai Cập đang là ĐKVĐ còn Nigeria sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu.

Tuy nhiên, trong hai loạt trận đầu tiên ở bảng C chỉ có Ai Cập là thể hiện được sức mạnh của mình còn “Siêu đại bàng” thì không. Có thể hiểu được điều này bởi phần lớn các cầu thủ Ai Cập dự giải lần này đều đang thi đấu ở trong nước nên họ không gặp nhiều khó khăn trong việc gắn kết lối chơi.

Trong khi đó, những ngôi sao của Nigeria chỉ có vài ngày để tập luyện chung với nhau nên họ đã không thể tìm được tiếng nói chung trong hai trận đầu tiên. Thế nhưng, mọi chuyện đã khác khi sang trận đấu cuối cùng với Mozambique.

Các học trò của HLV Shaibu Amodu đã cho thấy sự tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các chân sút như Odemwingie, Obasi liên tục thử tài thủ thành Kapango bên phía Mozambique. Tuy vậy, cũng phải chờ đến cuối hiệp 1, tỷ số mới được mở cho Nigeria. Kết quả là “Siêu đại bàng” đã giành thắng lợi 3-0 bằng các pha lập công của Odemwingie (2 bàn) và Martins.

Việc Martins vào sân và ghi bàn là một tin vui cho HLV Shaibu Amodu. Chân sút của Wolfsburg đã bị chấn thương từ trước khi đến Angola dự CAN. Đã có một số thông tin rằng cựu tiền đạo của Newcastle sẽ phải trở lại châu Âu để điều trị chấn thương nhưng rút cuộc anh đã có thể thi đấu. Với Martins, HLV Amodu sẽ có thêm phương án trên hàng công của Nigeria.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng C, dù chỉ ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất nhưng Ai Cập cũng giành chiến thắng 2-0 trước Benin để duy trì thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Các “Pharaoh” dù không giành quyền tham dự World Cup 2010 nhưng tại CAN, họ luôn thi đấu rất tưng bừng. Cho đến thời điểm này, Ai Cập vẫn là đội nhiều lần đăng quang ở giải vô địch các quốc gia châu Phi nhất với 6 lần. Không chỉ vậy, họ đang sở hữu kỷ lục là chuỗi 16 trận bất bại kể từ khi thua Algeria 1-2 tại CAN 2004.

Như vậy, với các kết quả trên, tại tứ kết, Ai Cập sẽ đối đầu với đội nhì bảng D còn Nigeria sẽ phải gặp đội nhất bảng D.

Hải Lâm