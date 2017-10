Khẩu chiến M.U - Chelsea

Arsenal tìm lại bản sắc Bỏ lại sau lưng trận thua choáng váng trước Aston Villa 1-3 ở ngày ra quân, tối qua Arsenal tiếp đà trở lại từ trận thắng Fenerbahce 3-0 ở lượt đi vòng play-off Champions League hôm giữa tuần, đã hạ luôn Fulham 3-1 ngay sân khách Craven Cottage để giành được 3 điểm đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Các bàn thắng của Arsenal do công Giroud và Podolski (lập cú đúp) ghi. Bàn gỡ an ủi của Fulham do công tân binh Bent ghi phút 77. Trước đó, Arsenal nhập cuộc với thành phần có nhiều xáo trộn như Sagna phải đá trung vệ với Mertesacker vì Koscielny bị treo giò. Tiền vệ kiến tạo Wilshere ngồi dự bị, và Podolski lần đầu tiên được đá chính. Nhưng nhờ tâm lý được giải tỏa từ trận thắng Fenerbahce, “Các pháo thủ” đã tìm lại bản sắc của mình. Kết quả các trận khác: Everton - West Brom 0-0; Hull - Norwich 1-0; Newcastle - West Ham 0-0; Southampton - Sunderland 1-1; Stoke - Crystal Palace 2-1. Ở Bundesliga: Dortmund - Werder Bremen 1-0, Leverkusen - Monchengladbach 4-2, Bayern Munich - Nuremberg 2-0, Hannover - Schalke 04 2-1, Hoffenheim - Freiburg 3-3, Mainz - Wolfsburg 2-0. G.Lao - T.Nguyên