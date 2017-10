Khó cản bước “Voi rừng”

Trong hai kỳ CAN gần đây, Bờ Biển Ngà đều lỗi hẹn với danh hiệu vô địch dù đội hình của họ có đủ “sao”. Tại kỳ CAN lần này, “Voi rừng” quyết tâm phá dớp để chinh phục danh hiệu vô địch của giải. Đụng độ Algeria ở tứ kết, có nhiều lý do để HLV Vahid Halilhodzic của Bờ Biển Ngà tin tưởng vào một chiến thắng.

Mô tả Trong hai kỳ CAN gần đây, Bờ Biển Ngà đều lỗi hẹn với danh hiệu vô địch dù đội hình của họ có đủ “sao”. Tại kỳ CAN lần này, “Voi rừng” quyết tâm phá dớp để chinh phục danh hiệu vô địch của giải. Đụng độ Algeria ở tứ kết, có nhiều lý do để HLV Vahid Halilhodzic của Bờ Biển Ngà tin tưởng vào một chiến thắng. Lịch sử đang ủng hộ Bờ Biển Ngà khi họ thắng 6 thua 5 và hòa 7 trước Algeria. Ngoài ra, Bờ Biển Ngà đang có phong độ rất ấn tượng khi bất bại 14 trận liên tiếp. Lần gần đây nhất “Voi rừng”nhận thất bại đã cách đây gần 1 năm. Tại CAN 2010, Bờ Biển Ngà đã thể hiện được dáng dấp của một ứng viên sáng giá cho chức vô địch khi đánh bại đối thủ mạnh là Ghana với tỷ số 3-1 ở vòng bảng. Trận này, ngoại trừ sự vắng mặt của Eboue do án treo giò, Bờ Biển Ngà sẽ có đội hình mạnh nhất. Rất có thể HLV Halilhodzie vẫn sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 với mũi nhọn tấn công gồm Drogba (ảnh), Kalou và Gervinho để tạo áp lực với Algeria ngay từ đầu. Phía Algeria, sức ép đang thuộc về HLV Rabah Saadane sau màn trình diễn kém thuyết phục của đội tuyển tại vòng bảng. Cụ thể, hàng công của Algeria làm việc không mấy hiệu quả trong 3 trận đấu vừa qua khi chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng. Rất có thể, việc phụ thuộc nhiều vào tiền vệ K.Ziani đã khiến lối chơi của Algeria trở nên kém phần sáng tạo. Algeria nhiều khả năng không có sự phục vụ của Meghini, Saifi và Bezzazz vì chấn thương. Dự đoán: Bờ Biển Ngà thắng 2-0 P.N